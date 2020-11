DFA consular services bukas na sa Lunes

Manila, Philippines – Sinabi ni Department of Education Secretary Leonor Briones na nakabawas nang husto sa pagkahawa sa coronavirus disease o COVID-19 ang mga guro at estudyante ang pagbabawal ni Pangulong Rodrigo Duterte ng face-to-face o in-person classes. Ginawa ni Briones ang pahayag sa press conference na pinangunahan ni presidential spokesperson Secretary Harry Roque Jr. sa National Disaster Risk Reduction and Management Council headquarters sa Camp General Emilio Aguinaldo, Quezon City. Nagpasalamat na rin si Briones sa ginawa ng Pangulo na maagang pagbabawal ng nasabing sistema ng edukasyon habang nananalasa ang pandemya. Mayroon umanong mga nahahawa noon subalit makaraan ang kautusan ng Pangulo, halos wala nang naibabalita na hawaan sa sakit. Magkagayunman, nahaharap ang DepEd sa malaking problema sa pagkasira ng bilyon-bilyong halaga ng mga eskwela at laman ng mga ito na nasira sa mga kalamidad na dala ng mga bagyo at baha. Bukod sa mga nawasak o lumubog sa baha ang maraming eskwela, nasira rin umano ang mga laboratoryo, library, learning material at gadget. Tantiya ng DepEd, halagang P4.8 bilyon nasira ng super bagyong si Rolly samantalang nasa P800 million ang kay Ulysses. Ngayong ginagamit ang maraming eskwela na evacuation center, mahigpit na iminungkahi ni Briones na ihiwalay ang mga eskwela na isolation o quarantine facility para sa mga may COVID-19 upang walang hawaan sa sakit. Umaabot umano sa 435 eskwela ang ginagamit na mga evacuation center para sa 33,018 indibidwal. RNT