Dialysis package pinag-aaralan pa – Vergeire

Manila, Philippines – Pinag-aaralan pa umano ng para makapagbigay ng maayos na “package” ang PhilHealth para sa mga pasyente na dumadaan sa mahabang gamutan o dialysis.

Sa virtual press briefing, sinabi ni Health Usec. Maria Rosario Vergeire na maaaring hindi pa kaya ng PhilHealth sa ngayon ang kanilang resources.

Ginawa ni Vergeire ang reaksyon kasunod ng ulat na umano’y pagbawi ng Philhealth sa una nitong pahayag kaugnay sa pag-aaral sa posibleng extension ng dialysis period na hinihiling ng dialysis advocate at ilang senador.

Ayon kay Vergeire, ang ganitong desisyon ay kailangan pag-aralan dahil batid aniya na marami ng mga pasyente ang nangangailangan ng dialysis .

Aniya kung dalawa hanggang tatlong beses sa isang linggo nagda-dialysis ang pasyente at kukuwentahin sa isang taon ay hindi huhusto ang 90 araw.

Sinabi pa ni Vergeire na ang dating package ng Philhealth ay nagsimula sa 45 days ngunit nakikita at naririnig aniya sa mga pasyente na ito ay kulang na kulang .

“Sa PhilHealth naman na side, tulad ng sinasabi ko pinag-aaralan yan. Its not just the need of the people para sa kalusogan pero magkano ba ang itutumbas ng Philhealth para ma-extend ng more than 90 days para sa dialysis cycle o treatment ng pasyente,” sabi pa ni Vergeire.

Dagdag pa nito, baka sakali sa pag-aaral na ginawa ng Philhealth ay makita nila na posibleng hindi pa huhusto ang resources sa ngayon.

Gayunman, nilinaw ni Vergeire na hindi na naman nagsasara ang pinto ng gobyerno para tumulong sa mga kababayang nangangailangan. (Jocelyn Tabangcura-Domenden)