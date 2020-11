DILG sa Cagayan LGU: ‘Wag higpitan ang health protocols sa relief, rescue personnel

“Ang kalagayan ng Cagayan ay nangangailangan ng tuloy-tuloy na disater and recovery operations ng mga rescue at relief organizations. Kaya dapat payagan silang makapasok upang magawa ang kanilang disaster operations,” ani Año

“Hindi dapat maging hadlang ang mga COVID-19 requirements sa pagpasok, pagdaan o mga operasyon ng mga humanitarian assistance at response personnel ng pamahalaan o pribadong sektor,” dagdag pa sa kalihim.

Inatasan ni Año ang Regional IATF at lahat ng mga LGU na gamitin ang maingat na pagpapasiya sa pagpapaliban ng mga restrictions. Nguni’t hinimok niya ang mga disaster personnel at media workers na sundin ang minimum health standards at gumamit ng face masks at face shields habang ginagawa ang kanilang tungkulin.

“Ang mga alkalde ang nakakaalam ng kalagayan ng kanilang nasasakupan, kaya sila na ang magpasya sa pagpapaliban ng mga restrictions, basta laging ipatupad ang minimum health standards sa pagsasagawa ng relief operations,” saad pa ng DILG chief. Jan Sinocruz