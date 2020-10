DOE kinalampag ni Gatchalian sa nakatambak na solar project applications

Manila, Philippines – Nanawagan ngayon ang Department of Health (DOH)para magkaisa sa pagtugon upang mapabuti ang mental health care sa bansa sa pagdiriwang ngayong taon ng World Mental Health Day sa gitna nang nararanasang pandemyang na kinokonsiderang may malaking impact sa global mental health.

Ayon sa World Health Organization (WHO), ang mental at behavioral disorders ay umabot sa 14% ng pandaigdigang pasanin ng sakit at aabot sa 450 milyong katao ang nagdurusa sa mga sakit na ito.

Ang Philippine WHO Special Initiative for Mental Health na isinagawa noong unang bahagi ng 2020 ay nagpapakita na hindi bababa sa 3.6 milyong Pilipino ang nagdurusa mula sa isang uri ng karamdamamn sa pag-iisip.

Bukod dito, malaking epekto ang pandemya sa mental health sa mga grupo tulad ng matatanda,health care providers,at mga taong may pinagdadaanang kondisyon.

“There is less than one mental health worker for every 100,000 Filipinos, and many are currently unable to gain access to services,” sinabi ni Health Secretary Francisco T. Duque III.

Dagdag pa ng kalihim na ang mental health ay seryusong usapin na hindi dapat ipinagwawalang-bahala.

Ayon pa kay Duque, walang dapat ikahiya pagdating sa pag-aalaga ng mas mabuti ng isang mental health at kailangang gumawa ng isang sama-samang pagsisikap sa lahat ng mga antas kung nais nating matugunan ang mga tao sa mga kondisyong ito.

Ang tema ngayong taon na “Mental Health for All: Unifying Voices for Greater Investment and Access,” ay naghahangad na himukin ang pag-uusap sa ilang mga hamon na kinakaharap sa mental health care system tulad nang negatibong pananaw at limitadong pangako sa pondo.Habang ang suporta sa kalusogan ng kaisipan ay nakakuha ng momentum sa Pilipinas, sinabi ni Duque na kailangan ng mas malakas na pagsulong upang matugunan ang isyu dahil sa epekto ng pandemya.

“The COVID-19 pandemic has evoked overwhelming reactions and emotions from people. Many have had their livelihoods affected, others are worried about keeping their families safe. There are many reasons why we need to take extra care now when it comes to mental health,”

“We hope that by raising more awareness on the urgency of this issue, we can inspire more commitment towards helping those in need.” ayon pa sa kalihim.

Sinabi rin ni Duque na habang ang mga mandato na ibinibigay ng Mental Health Act at Universal Health Care Law ay tumutulong na bigyan ang bansa ng sapat na pagkilos upang matiyak na ang mga serbisyong pangkalusogan sa pag-iisip ay bibigyan ng pinakamahalagang kahalagahan, may kagyat na pangangailangan para s akararagdagang tulong.

“Mental health is a human right, it’s time that mental health be made available for all. Quality, accessible primary health care is the foundation for universal health coverage and is urgently required as the world grapples with the current health emergency,” said Duque. “We need to make mental health a reality for all – for everyone, everywhere,” ayon pa kay Duque.

Para sa pagdiriwang ng National Mental National Week ngayong taon, ibat-ibang aktibidad upang maitaguyod ang higit na kamalayan at pag-unawa sa mental health tulad ng mga webinar at pang-araw-araw na hamon sa paglilinis ng kaisipan ay isinasagawa sa buong bansa bilang bahagi ng pagtutulongan sa pagitan ng gobyerno at pribadong sektor ,civil society, at iba’t ibang mga stakeholder at partners.

Ilulunsad din ng WHO ang Quality Rights sa online platform na nagbibigay ng komprehensibong impormasyon tungkol sa mga karapatan ng mga taong may mga isyu sa kalusogan ng pangkaisipan, upang ang publiko ay mas lalong mag-iingat. (Jocelyn Tabangcura-Domenden)