DOH: Health workers, frontliners pasok sa substitution list, ‘di ibang sektor

2 hours ago







MANILA, Philippines – Iginiit ni Health Usec. Maria Rosario na ang kasali lamang sa quick substitution list protocol ay mga health worker at frontliner na direktang nag-aalaga sa mga COVID-19 patients at hindi ang susunod na sektor.

Binigyan diin din ni Vergeire sa media forum ng DOH na nilalayon ng Quick Substitution List protocol na maiwasan ang wastage ng bakuna

Upang maiwasan aniya ito ay dapat ahead of time ay nakaplano na kung sino ang substitute sakaling may tumanggi o umatras sa pagbabakuna.

Binigyan diin din nito na ang nasabing protocol ay paulit-ulti nang sinabi sa mga town hall meeting at ibang pagpupulong kasama ang ibat-ibang ahensya kung saan ang kasama lamang sa QSL protocol ay mga kabilang sa priority sector sa ngayon gaya ng HCWs at frontliners.

“Sabi natin ang mga healthcare workers natin its from 8.1 to 8.7 so dun po sila mamimili kung sino ang gusto nila….so ang sabi pa natin sa kanila kung sino yung malalapit sa inyo na private hospitals maybe o di kaya ay mga private clinics ..isama niyo na diyan sa inyong pagbabakuna,” anang opisyal.

Nilinaw ng DOH na hindi susunod na sektor o nasa ibabang listahan ng priority list ang bakuna kagaya nang idinahilan ng pagpapabakuna sa artistang si Mark Anthony Fernandez.

“Diyan po sa QSL protocol natin nakalagay din dyan that everybody will be inform and instructed when we are going to shift and go to the next sector already”, wika pa ni Vergeire.

Maliwanag aniya na nasa A sector tayo ngayon at ang substituon list ay kabilang ang lahat ng health workers at frontliners na direktang nag-aalaga sa mga COVID-19 patients. Jocelyn Tabangcura-Domenden