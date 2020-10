DOH: Necklace air purifiers ‘di inirerekomenda

Manila, Philippines – Sa gitna ng pagdiriwang ng Global Media and Information Literacy Week na nagtatapos ngayong araw, ika-31 ng Oktubre, hinimok ni Senador Win Gatchalian ang pribado at pampublikong paaralan na paigtingin ang kanil;ang programa laban sa pagkalat ng maling impormasyon o minsinformation sa bagay na may kinalaman sa COVID-19.

Ayon sa United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO), ilan sa mga tema ng infodemic ang pinagmulan at kung papaano kumakalat ang sakit, mapanlinlang na datos, at mapanganib na impormasyong may kinalaman sa lunas at paggamot ng naturang sakit.

Batay sa “Key Messages and Actions for COVID-19 Prevention and Control in Schools” na binuo ng United Nations Children’s Fund (UNICEF), WHO, at International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), mahalaga ang papel ng media literacy upang maging mapanuri ang mga mag-aaral, mahasa ang kanilang kakayahan sa komunikasyon, at maging aktibo sa kanilang pakikilahok sa lipunan.