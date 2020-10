DOJ magsasampa na ng kaso sa PhilHealth

Manila, Philippines – Si Kathryn Bernardo o Kathryn Chandria Manuel Bernardo sa totoong buhay ay isang aktres, modelo, endorser, at recording artist at ipinanganak noong Marso 26, 1996.

Nagsimula ang karera niya sa showbiz taong 2003.

Ilan sa mga box office hit nito ang “Hello, Love, Goodbye” katambal si Alden Richards noong 2019 na hinirang bilang highest-grossing Filipino Film of All Time.

Binansagan din siyang “Phenomenal Box Office Queen” dahil sa pelikula nitong “The How of Us,” noong 2018 at “Barcelona: A Love Untold” noong 2016 katambal si Daniel Padilla.

Pinagbidahan din niya ang Way Back Home (2011), Must be Love (2013), She’s Dating the Gangster (2014), Crazy Beautiful You (2015), Can’t Help Falling in Love (2017), at marami pang iba.

Tampok rin siya sa iba pang pelikula tulad ng Sisterkas (2012) kasama si Vice Ganda, Three Words to Forever (2018) kasama sina Sharon Cuneta at Richard Gomez, at marami pang iba.

Bumida rin siya sa mga teleserye kagaya ng Mara Clara (2010), Got to Believe (2013), Pangako sayo (2015), La Luna Sangre (2017), at marami pang iba.

Naglabas rin ito ng mga awitin na pumatok din sa fans nito, ilan dito ay:

Mula Noon Hanggang Ngayon (2012)

Pagdating ng Panahon (2013)

Got to Believe in Magic (2013)

Ikaw Na Nga Yata (2014)

Humakot din si Kathryn ng awards sa iba’t ibang award giving bodies, ilan dito ay:

Best Actress; 3rd EDDYS Entertainment Editors’ Awards; The How of Us

Movie Actress of the Year; 35th PMPC Star Awards for Movies; The How of Us

Movie Actress of the Year; 33rd PMPC Star Awards for Movies; Barcelona: A Love Untold

Box-Office Queen; 48th GMMSF Box-Office Entertainment Awards; Barcelona: A Love Untold

Most Outstanding Performance by an Actress in a Lead Role; 63rd FAMAS Awards; S he’s Dating the Gangster

Best Actress; 2013 Metro Manila Film Festival; Pagpag: Siyam na Buhay

Nananatili namang matibay ang walong taong relasyon nila ni Daniel Padilla na inilihim nila sa publiko ng limang taon at isinapubliko lamang nitong 2018.

Nabuo ang relasyon ng dalawa matapos magkapareha sa maraming pelikula, teleserye maging sa mga endorsements dahilan upang mabuo ang loveteam ng Kathniel.

Hindi lamang aktres si Kathryn, isa rin itong businesswoman.

Nitong 2018 nagbukas ito ng nail salon, ang “Kathnails.”

Habang nitong 2019, nagbukas naman ito ng barbershop katuwang ang nobyo nitong si Daniel na tinawag na “Barbero Blues.”

Si Kathryn ang bunso sa kanilang magkakapatid na sina Chrysler, Kaye at Kevin.

Siya ay anak nina Luzviminda at Teodore Bernardo. RNT/ELM