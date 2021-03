DOJ offices sa Maynila sarado hanggang Marso 16 dahil sa tumataas nilang COVID cases  

Manila, Philippines – Naitala ang 59 pang bagong nagpositibo sa UK variant o B.1.1.7 na natukoy ng Philippine Genome Center (PGC), University of the Philippines-National Institutes of Health (UP-NIH) at Department of Health (DOH).

Bukod dito, natukoy din ang karagdagang 32 B.1.351 variant (South Africa variant), at 13 kaso ng mutations ng “possible clinical significance” (E484K and N501Y mutations).

Kinumpirma din ng DOH, UP-PGC, at UP-NIH na isang positibong kaso ang natukoy na P.1 variant o tinatawag na Brazilian variant sa isang returning Overseas Filipino (ROF) mula Western Visayas.

Ang nasabing mga karagdagang kaso ay mula sa ika-sampung batch ng 752 samples na na-sequence ng UP-PGC kung saan karamihan sa mga samples ay mula naman sa NCR, CALABARZON, at CAR.

B.1.1.7 CASES:

Sa natukoy na 59 karagdagang kaso ng B.1.1.7 variant, 30 ay local cases;18 ay ROFs; at 11 ang kasalukuyan pang biniberipika kung local o ROF cases.

Sa ngayon ang kabuuang bilang na ng kaso ng UK variant sa bansa ay umabot na sa 177.

Ang 16 sa local cases ay mula sa Cordillera Administrative Region; 10 sa National Capital Region; dalawa sa Central Luzon; at dalawa mula CALABARZON.



B.1.351 CASES:



Sa 32 karagdagang kaso na B.1.351 variant; 21 ay local cases; isa ang ROF, at 10 ang patuloy na biniberipika.

Samantala, 19 sa local cases ay mula NCR; isa sa Cagayan Valley; at isa sa Northern Mindanao kaya umabot na ang bilang ng South African variant sa bansa sa 90.

P.3 VARIANT:

Natukoy ng UP-PGC ang 85 kaso na may “unique set of mutations” kabilang ang E484K at N501Y mutations.

Matapos maberipika ng Phylogenetic Assignment of Named Global Outbreak Lineages (PANGOLIN), ang nasabing samples na may mutations ay nare-assigned sa P.3 variant na kabilang sa B.1.1.28 lineage, kung saan kabilang din ang P.1.

Natukoy ang 13 karagdagang kaso sa nasabing batch kung saan ang P.3 variant case sa bansa ay nasa 98 na.

P.1 VARIANT CASE:



Ang isang (1) kaso na nakita sa P.1 variant ay isang returning overseas Filipino (ROF) mula Brazil.

Patuloy namang iniimbestigahan ang mga karagdagang impormasyon kaugnay sa kaso. (Jocelyn Tabangcura-Domenden)