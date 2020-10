DOLE online career coaching inilunsad para sa naghahanap ng trabaho

2 hours ago







Manila, Philippines – Naglunsad ng online career coaching (OCC) program ang Department of labor and Employment (DOLE) sa pakikipagtulungan sa Batangas-based psychology professionals bilang volunteer career coaches.

Ito ay upang tumugon sa pangangailangan sa career coacing ng mga job seekers o mga naghahanap ng trabaho lalo na sa panahon ng pandemya.

“This pandemic has immensely affected the employment landscape. Based sa recent studies, tumaas ang depression rate. One of the factors is unemployment. Now, with OCC kung saan katuwang natin ay mga professionals talaga, we will try to alleviate their burden. When they need someone to talk to, we are here. When they need advice pagdating sa trabaho, andito kami,” ayon kay Director Predelma M. Tan ng DOLE Batangas field office.

Inanyayahan naman ni Tan ang mga job seekers na mag-book ng coaching session sa pamamagitan ng pagregister sa www.tinyurl.com/OnlineCareerCoaching.

Tiniyak naman ng DOLE-Batangas sa mga job seekers na handa ang ahensya na tulungan sila sa kanilang pakikibaka sa karera na madalas na nailalarawan sa mga katanungan na: Bakit kaya hindi ako matanggap?; Ano ba talaga ang sakto na trabaho para sa akin?; Paano kaya ako mapopromote?

“Ang nakakatuwa pa dito sa OCC, it promotes volunteerism. It moves members of the community to help fellow members of the community,” dagdag pa ni Tan

Kabilang naman sa unang batch ng volunteer career coaches ay sina Carl Reman Maranan, RPm, MAEd GC; Marc D. Tesico, RPm, RPsy; Adrian P. Magahis, MA Psych, at Giselle Ann E. Manansala, RPm. (Jocelyn Tabangcura-Domenden)