DOTr: Lumang beep cards pwede pang gamitin

Manila, Philippines – Nakapagtala pa ng karagdagang 2,674 kaso ng COVID-19 sa bansa ang Department of Health dahilan upang sumampa na sa 319,330 ang kabuuang kumpirmadong kaso o nagpopositibo sa sakit sa Pilipinas.

Mula sa karagdagang 2,674 na kaso, 2,237 (84%) ang naitala mula September 20 hanggang October 3, 2020 kung saan nangunguna sa may naitalang mga kaso ang NCR na may 865 o 39%, Region 4A (567 o 25%) at Region 3 (157 o 7%).

Nasa 459 naman ang nadagdag sa mga nakarekober o gumaling sa sakit kaya umabot na sa kabuuang 255,046 ang COVID-19 related recoveries sa bansa.

Nasa 62 naman ang deaths na nadagdag ayon sa inilabas na case bulletin ng DOH.

Sa kabuuan, 5,678 na ang namamatay dahil sa COVID-19 kung saan dalawa ang nangyari nitong October; 47 noong September; anim noong August (10%); lima noong July; at tig-isa naman noong June at May.

Samantala, 10 laboratoryo ang hindi nakapagsumite ng kanilang datos sa COVID-19 Data Repository System (CDRS) bago ilabas ang Covid-19 case bulletin ngayong araw.(Jocelyn Tabangcura-Domenden)