KOREA – Sa post na may caption na ‘Sunday Funday’, marami ang humanga sa Instagram post ni Rose, miyembro ng Korean girl group na BLACKPINK, habang nakasuot ng Lakers jersey na purple and gold na may number 24.

Agad na pinasinayaan ang kanyang post online kung saan hinangaan siya ng sports fans sa buong mundo dahil sa pagiging stylish habang suot ang halos see-through na Kobe Bryant jersey.

Agad na pumalo sa 5.5 million likes sa Instagram sa loob lamang ng limang oras ang kanyang upload, ayon sa ulat.

Ibig ba sabihin nito ay tangahanga ang BLACKPINK member ng Los Angeles Lakers na ngayon ay lumalaban sa NBA Finals? Pwedeng hindi at pwede ring oo.

Ang tanging sigurado, sa lahat ng miyembro ng BLACKPINK, si Rose ang pinaka-mahilig sa sports dahil dati itong cheerleader noong nag-aaral pa sa Australia.Rico Navarro