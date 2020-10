DPWH aaksyon na sa water lily sa Pasig River

37 mins ago







Manila, Philippines – Upang makontrol ang pagdami ng water lily sa Pasig River ay magde-deploy ang Department of Public Works and Highways (DPWH) ng karagdagang water master dredger na may rake.

Ayon kay DPWH Secretary Mark A. Villar, iniulat ng DPWH Sagip Manila Bay Team ang naging inspeksyon kasama ang concerned agencies kaugnay sa nangangailangan ng karagdagan pang kagamitan upang mapabilis ang clearing operations sa mga water hyacinth na nakaaapekto rin sa operasyon ng ferry boat sa Pasig River.

“Currently, a 25-cubic meter trash skimmer near Jones Bridge is operating to clear the water hyacinth infestation in the area. One (1) amphibious excavator and one (1) trash skimmer were also deployed along Napindan River in Barangay Sta. Ana, Taytay, Rizal which is now almost free from piles of hyacinth,” ayon kay Villar.

Batay kay DPWH Bureau of Director Toribio Noel L. Ilao, magde-deploy na ng water master dredger na may nakakabit na rake upang alisin ang mga remove water hyacinth sa ilang bahagi ng Pasig River kasunod ang Lawton Area, patungong Malakanyang.

“We are working with the Department of Environment and Natural Resources (DENR), Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) and the Laguna Lake Development Authority (LLDA) so we can address this issue soonest,” punto pa ni Villar.

Sa panig naman ng LLDA, tinukoy ang dalawang ektarya na lugar para sa nakolekta na water lily habang ang MMDA naman ay nagtatayo ng isang permanenteng water hyacinth traps sa maraming lokasyon. Jocelyn Tabangcura-Domenden