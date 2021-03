DPWH nagdagdag ng quarantine facility sa Zamboanga

MANILA, Philippines –Nadagdagan na ang quarantine facility sa Zamboanga City bilang pagtugon sa pangangailangan ng mga pasilidad sa gitna ng pandemic at pagkalat ng sakit sa bansa. Ayon kay Public Works and Highways Secretary and Chief Isolation Czar Mark A. Villar, na ang bagong tayong Zamboanga City Quarantine Facility ay matatagpuan sa Barangay Pasonanca. Ito ay karagdagan sa kasalukuyang quarantine facilities para mapigilan ang mabilis na pagkalat ng COVID-19 infection sa syudad. Ang konstruksyon ng pasilidad ay alinsunod sa standard design at plano na iminungkahi ng DPWH Task Force to Facilitate Augmentation of Local/National Health Facility na binuo ng kalihim sa pakikipagtulungan ng Department of Health (DOH). Binubuo ng dalawang tent ang pasilidad na kayang tumanggap ng tig 10 pasyente na pinaghiwalay ng isang cubicle. Pinasinayaan na rin ito at itinurn over na rin ng DPWH sa LGU ng Zamboanga. Jocelyn Tabangcura-Domenden