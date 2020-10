DTI: Pautang sa small businesses para sa 13th month pay mamadaliin

Manila, Philippines-Hinikayat ng Department of Social Welfare and Development ang publiko na iparating ang kanilang mga hinaing at reklamo sa serbisyo ng gobyerno ngayong panahon ng coronavirus disease 2019 pandemic sa pamamagitan ng Hotline 8888 Citizen’s Complaint Center. Ayon sa DSWD, ang 8888 ay 24/7 na public service hotline kung saan pwedeng mag-report ang taumbayan hinggil sa mga poor frontline service delivery at corrupt practices sa lahat ng ahensiya ng pamahalaan. Layunin nitong ilapit ang gobyerno sa taumbayan at matiyak na hindi mahahadlangan ang anomang serbisyo sa publiko sa kabila ng nararanasang pandemic sa bansa. Nabatid na mula Marso hanggang Setyembre 2020, nakapag-proseso na ang DSWD ng 12,905 tickets para sa iba’t ibang kahilingan, katanungan at reklamo mula sa taumbayan. Sa naturang bilang, 7,600 tickets ang may kinalaman sa emergency cash subsidy sa ilalim ng Social Amelioration Program na siyang pangunahing hinaing kada buwan ngayong panahon ng pandemya. Kabilang sa mga isyung isinangguni sa kanila ang tungkol sa inclusion at exclusion sa SAP, reklamo sa iregularidad sa local government units at inquiries tungkol sa pag-release ng subsidy sa waitlisted beneficiaries. RNT