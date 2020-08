Duque: Walang ‘palakasan’ sa IRM

7 hours ago







Manila, Philippines – Walang “palakasan” sa paglabas ng pondo mula sa interim reimbursement mechanism o cash advance payments sa mga health care facility na apektado ng COVID-19 crisis.

Ito ang binigyan diin ni Health Secretary Francisco Duque III, na tumatayong chair ng PhilHealth Board of Directors, kaugnay sa alegasyon sa senate committee hearing.

Sa nakaraang legislative inquiries, ilang senador ang nagsabi sa posibiidad ng favoritism sa mga paglabas ng pondo ng IRM dahil mabilis na nakakuha ang ilang health care facilities ng kanilang bahagi kahit walang mga pasyente ng COVID-19 habang ang iba naman ay hindi pa nababayarn.

Ito ang iba pang mga isyu na nabanggit sa mga nakaraang pagdinig tulad ng hindi pantay na pamamahagi at liquidation ay nagtulak sa PhilHealth na pansamantalang suspindihin ang pagpapatupad ng cash advance payment scheme.

Sinabi naman ng korporasyon na susuriin nito ang pagpapatupad ng IRM na maaring tumagal ng dalawang linggo o higit pa.

Layon ng IRM na tulungan ang lahat ng mga nagbibigay ng serbisyong pangkalusogan na masiguro ang liquidity upang maipagpatuloy ang operasyon sa gitna ng mga kaganapan tulad ng krisis sa COVID-19.

“IRM funds are not exclusive to those catering to COVID-19 patients. It is for all healthcare institutions caring for all patients during a pandemic, ayon pa sa kalihim ng DOH. Jocelyn Tabangcura-Domenden