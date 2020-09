Duterte youth pasok na sa Kamara

3 hours ago







Manila, Philippines – Sinabi ng Commission on Elections na makauupo na sa Kamara ang Duterte Youth matapos na makapirma lahat ng limang komisyuner na pumabor sa panalo nito sa halalang 2019. Sinabi ni Comelec Chairman Sheriff Abas na pumirma na ang apat na komisyuner sa Certificate of Proclamation ng nasabing partylist at hinihintay na lang nila ang pagpirma ng ika-5 komisyuner sa loob ng pitong araw. Napag-alaman ito habang lumalahok si Abas sa pagdinig sa panukalang badyet ng Comelec sa 2021. Matatandaang dinis-qualify ng Comelec ang nasabing partylist nang ginawang nominee si dating National Youth Commission Chairman Ronald Cardema na napatunayang sobra sa edad para sa mga pangkabataang partylist. Dahil sa kontrobersya, nagsagawa ang partylist ng pagbabago sa mga nominee na pilit na pinasukan pa rin ni Cardema ngunit umatras din sa kalaunan. Sa pagbabago, isinama ang asawa ni Cardema na si Ducielle bilang first nominee at ito ngayon ang uupo na kinatawan ng partylist. Kasama rin sa posibleng makapasok ang Senior Citizens partylist. RNT