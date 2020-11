E-Gilas Pilipinas sasabak sa FIBA Esports Open II

US – Sa mga sandaling isinusulat ito, nakalalamang si dating Vice President Joe Biden laban kay President Donald Trump sa mga estado ng Pennsylvania at Nevada at maaaring anomang oras ay madeklara itong panalo. Subalit nagbababago sa panalo-talo ang lamang ni Biden kay Trump sa halalang presidensyal sa United States nitong nakaraang Nobyembre 4, 2020. Sa Pennsylvania lamang na isa umanong mapagpasyang estado sa botohan sa rami ng botante rito, papapaling-paling ang panalo rito sa parte ni Biden at ni Trump. Subalit sinasabing lumalamang si Biden sa mga estado na may maraming black community na binubuo karaniwan ng lahing African American gaya ni ex-President Barrack Obama at ang pinatay ng puting pulis na si George Floyd sa estado ng Minnesota. Halimbawa ng estado ang Georgia sa may maraming black community at dito ngayon lumalamang si Biden subalit nagsagawa ito ng recount ng boto dahil sa manipis na panalo ni Biden. Sa Nevada naman, mabilis umanong dumami ang populasyon na galing sa mga lahing Latino, Asyano at African American at dito nakalalamang si Biden kay Trump. Magkagayunman, mapagpasya pa rin ang collegial vote at naganap ito nang manalo sa bisa ng collegial vote si Trump laban kay Hillary Clinton noon kahit pa nakakuha ito ng mas maraming boto kay Trump. Ang collegial vote ay binubuo ng mga grupo ng mga botante na ginagawang kinatawan ng milyon-milyong botante. Habang masa marami ang populasyon ng isang estado, mas marami ang mga kinatawang nabubuo para sumali sa collegial voting. RNT