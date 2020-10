Eleazar sa LGU: Paggamit ng videoke ibawal sa panahon ng online classes

Tacloban City, Philippines-Binalaan ngayong Martes ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang taumbayan laban sa pagkain ng shellfish meat dahil sa nakataas pa rin ang red tide alert sa 13 baybayin sa Eastern Visayas. Sa advisory ng BFAR regional office, kinumpirma na marami pa ring baybayin sa Eastern Visayas region ang apektado ng red tide kung saan pinakahuli ang karagatan ng Biliran province. Nauna rito, inihayag ng BFAR na kontaminado ng red tide ang mga katubigan ng Guiuan, Eastern Samar; Villareal Bay sa Samar; Cambatutay Bay sa Tarangnan, Samar; coastal waters ng Zumarraga, Samar; at coastal waters ng Leyte, Leyte; Cancabato Bay sa Tacloban City; Matarinao Bay na sakop ng mga bayan ng General MacArthur, Hernani, Quinapondan at Salcedo sa Eastern Samar. Tinamaan din ng red tide ang Carigara Bay- -Babatngon, San Miguel, Barugo, Carigara, at Capoocan sa Leyte; Irong-irong Bay sa Catbalogan City, Samar; San Pedro Bay sa Basey, Samar; Maqueda Bay sa mga bayan ng Jiabong, Motiong, Paranas, San Sebastian, Calbiga, Pinabacdao at Hinabangan sa Samar at coastal waters ng Daram, Samar. Para maprotektahan umano ang publiko, naglabas ang BFAR ng babala na umiwas sa pangunguha, pagbebenta at pagkain ng lahat ng uri ng lamang-dagat. Matatandaan na nitong Setyembre, dalawang bata ang namatay at apat na miyembro ng kanilang pamilya ang naospital sa pagkain ng tahong na may red tide sa Bagacay Village, Daram, Samar. Namatay rin ang magkapatid na 3-anyos at 8-anyos habang apat pang miyembro ng pamilya ang naospital sa Catbalogan City, Samar. RNT