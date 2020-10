Elite hiniya ang NorthPorth

Manila, Philippines – Ang rekomendasyon ng World Health Organization (WHO)ay nanatili kasama ang Department of Health (DOH) sa pagtataguyod ng Prevent-Detect-Isolate-Treatme nt-Reintegration (PDITR) o gatekeeping indicators .

Ito ang tugon ng DOH hinggil sa pahayag ng WHO na hindi suportado o alisin ang “lockdown” bilang hakbang sa pagkontrol ng pagkala ng Covid-19.

Ayon kay WHO Special Envoy Dr. David Nabarro, posibleng magbunga ng epekto ng global economy ang pagdepende sa lockdown.

Sinabi pa ni Nabarro na hindi nila tinatangkilik ang paggamit ng lockdowqn bilang pangunahing paraan ng pagkontrol sa virus.

SInabi naman ng DOH na ang quarantine ay hindi apat ngunit kailangan tiyakin ang kakayahan ng mga local government units na ipatupad ang mga pamamaraan tulad ng contact tracing, survellaince at iba pa.

Ito rin umano ang dahilan kung bakit nagtakda ang Inter Agency task Force o IATF ng mga target upang matiyak na ang lahat ng LGUs ay may kakayahan at magagawang matupad ang lahat ng mga gatekeeping indicators bago matapos ang taon.

“We know that early case finding, testing, isolating, caring for every case and tracing every contact is essential for stopping transmission”, ayon pa sa WHO. Jocelyn Tabangcura-Domenden