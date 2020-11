Emergency housing assistance ipamimigay na ng NHA

Manila, Philippines – Sa kulungan ang bagsak ng dalawa katao, kabilang ang isang babae matapos masakote sa iligal na sugal sa magkahiwalay na lugar sa Malabon city. Sa report nina Police investigators PSMS Darwin Concecion at PSSg Diego Ngipol kay Malabon Police chief Col. Angela Rejano, dakong 7:00 ng gabi, nagsasagawa ng Oplan Galugad ang mga tauhan ng Sub-Station 5 sa Block 9 corner Block 12 Labahita St. Brgy. Longos nang maaktuhan nila ang isang grupo na naglalaro ng cara y cruz. Nang kanilang lapitan, mabilis na nagpulasan ang mga nagsusugal subalit nagawang maaresto ng mga pulis si Larry Tolentino, 42 habang nakatakas naman ang iba pa. Nakumpiska ng mga pulis sa lugar ang tatlong peso coins (pangara) at P220 bet money. Bandang 3:00 naman ng hapon nang maaktuhan din ng mga tauhan ng SS-1 sa pangunguna ni PLT Joseph Almayda na nagsasagawa ng Oplan Galugad sa Rimas corner Pineapple Road, Brgy. Potrero ang apat katao na nagpapataya ng “Ending”. Nang manpansin ng mga suspek ang mga pulis, mabilis silang nagpulasan dahilan upang mauwi sa habulan hanggang sa makorner si Lea Bulani, 34, habang nagawang makatakas ang tatlong iba pa. Ayon kay PSSg Jose Romeo Germinal at PCpl Micahel Oben, nakuha kay Bulani ang dalawang ending cards, ball pen at P6,000 bet money. Boysan Buenaventura