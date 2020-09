Empleyo sa gobyerno kahit walang eligibility isinulong nina Marcos, Pimentel

Manila, Philippines – May posibilidad na isailalim sa mas maluwag na modified general community quarantine (MGCQ) mula sa kasalukuyang ipinapatupad na general community quarantine (GCQ) ang Metro Manila sa darating na Nobyembre kung ang kaso ng coronavirus disease 2019 o COVID-19 ay bababa pa at ang mga tao ay patuloy na sumusunod sa minimum health protocols.

Ito ay napag-alaman kay Parañaque City Mayor at Metro Manila Council (MMC) chairman Edwin L. Olivarez kung saan sinabi nito na pag-aaralan na rin ng mga Metro Manila mayors ang pagpapaluwag sa curfew hours.

Ang MGCQ ay ang pinakamaluwag sa apat apat na naipautpad ng quarantine classification system na ang ibig sabihin nito ay mas maraming negosyo pa ang mabubuksan at papayagang mag-operate ngunit patuloy pa ring paiiralin ang mahigpit na pagpapatupad sa pagsusuot ng face masks gayundin ang pagsunod sa social distancing.

“Palagay ko po hanggang katapusan ng October na ito, matapos natin ang GCQ at hopefully with God’s graces, ito pong dadating na November baka mag-MGCQ na po tayo sa pahintulot ng ating mahal na Presidente,” ani Olivarez.

“Sa susunod po na meeting po namin, iyan po ay isa sa main agenda po natin para mabuksan na po natin ang economy,” dagdag pa nito.

Ayon naman sa University of the Philippines OCTA research team, sinabi nito na nakikita na rin ang pagbaba ng bilang ng hawahan, bilang ng kaso, positivity rate at hospital resource utilization sa National Capital Region (NCR).

Ang mga nabanggit na hakbang ang mga nararapat na gawin upang mapanatili ang kasalukuyang status na GCQ at ang malaking pagbabago sa testing, tracing at program ng isolation upang mapigil ang muling pagtaas ng bilang ng kaso ng virus lalo pa’t paparating na ang Kapaskuhan.

Base sa huling datos ng Department of Health (DoH) sa bilang ng kaso ng COVID-19 ay nakapagtala ang bansa ng 311,694 kabilang ang mga may bagong kaso ng naturang virus na 2,426 na pasyente.

Mayroon namang 253,488 ang mga nakarecover na at tuluyan ng gumaling kabilang dito ang bagong naitalang 585 na mga pasyente habang may karagdagan namang 58 na pasyente ang naidagdag sa mga namatay na may kabuuang bilang na 5,504. (James I. Catapusan)