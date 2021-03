Esperon: Shoot-to-kill order vs. armed communists inatas ni Digong

MANILA, Philippines – Sinumulan na ngayong Martes ng umaga, Marso 9, ang pagbabakuna ng AstraZeneca vaccine sa mga healthcare workers na senior citizen o 60-anyos pataas sa Maynila, ayon sa lokal na gobyerno.

Unang nabakunahan ng AstraZeneca vaccine si Dr. Mario Lato, 62-anyos, general surgeon sa Justice Jose Abad Santos General Hospital.

Ginanap ang pagbabakuna sa Ospital ng Maynila Medical Center kung saan nilaanan ng national government ang Maynila ng nasa 1,000 doses ng AstraZeneca vaccine.

Hindi naman itinitigil ang pagbabakuna sa mga health workers na hindi senior citizens gamit ang Sinovac vaccine na isinasagawa sa Sta. Ana Hospital.

Dumalo sa nasabing vaccination program sina Manila Mayor Isko Moreno Domagoso at Vice Mayor Honey Lacuna-Pangan, kasama rin si Dr. Karl Laqui na Medical Director ng Ospital ng Maynila.

“Asahan po ninyo na sisikapin natin maging mainam at episyente sa pagbibigay nito sa ating mga HCW na may edad na 60 taong gulang pataas. Ang bakuna pong ito ay makatutulong upang higit silang maprotektahan laban sa banta ng COVID-19,” ani Mayor Francisco “Isko Moreno” Domagoso sa kanyang Facebook post.

“Sa gitna po ng tumataas na bilang ng kaso ng COVID-19 sa National Capital Region, hindi po tayo dapat magpakampante. Habang nagpapatuloy ang libreng swab testing at mas mahigpit na pagpapatupad ng minimum health protocols dito sa lungsod, magpapatuloy lang din po ang vaccine rollout as soon as may dumating na doses ng bakuna rito sa lungsod. Sa ganitong paraan ay nakatitiyak po tayo na nabibigyang proteksyon ang mga Batang Maynila, dagdag pa ng alkalde.” RNT