EUROPA BALIK-LOCKDOWN SA COVID-19

MAYROON nang bersyon sa Senado ang bill na naglalayong bumuo ng enforcement bureau sa Department of Environment and Natural Resources na lalo pang nagbibigay ng pag-asa na hindi magtatagal ang bill ay magiging ganap na batas.

Naging mataas ang kumpiyansa ni DENR Secretary Roy A. Cimatu sa panukalang batas na ipinasa sa mababang kapulungan matapos maghain si Senator Nancy Binay noong Oktubre 12 ng isang counterpart bill sa Senado na bubuo sa Environmental Protection and Enforcement Bureau sa ilalim ng DENR.

“We extend our gratitude to Senator Binay for advancing the EPEB bill in the Senate, thus increasing the chances of the draft law making it into legislation,” sabi ni Cimatu.

Pinasalamatan din ni Cimatu si Deputy Speaker at Antique Representative Loren Legarda na naghain ng House Bill 6973 noong Hunyo 15 na may layuning magkaroon ng EPEB sa ilalim ng DENR. Ito ay nakabinbin sa House committees on government reorganization and natural resources.

Simula noong isang taon pa nang magpursige si Cimatu na magkaroon ng enforcement arm ang DENR dahil na rin sa sunod-sunod na pagpatay sa environment workers, karamihan ay mga forester, habang ginaganap nila ang kanilang tungkulin na protektahan ang kalikasan.

Inamin ng environment chief na kulang ang ngipin ng ahensya sa pagpapatupad ng mga batas pangkalikasan ng bansa, habang marami sa mga DENR frontline workers ay patuloy na nanganganib ang buhay.

Aniya, sa pamamagitan ng pagkakaroon ng permanenteng enforcement bureau, magiging mas epektibo ang DENR sa pagpuksa ng environmental crimes tulad ng illegal logging at smuggling ng wildlife species.

Kaya umaapela ang dating Armed Forces chief sa Senado at Kamara sa mabilis nitong pag-aksyon at pagpapasya sa dalawang magkahiwalay na EPEB bills na kapwa nakabinbin sa dalawang kapulungan ng kongreso.

“Any delay comes at the risk of losing more precious lives of those within our ranks at the DENR and those of our partners in civil society at the frontlines fighting environmental criminals,” pagdidiin pa nito.

Ayon naman kay DENR Environmental Protection and Enforcement Task Force Executive Director Nilo Tamoria, ang pagpasa ng EPEB Act ay matatawag na “equally crucial” sa pagpapatupad ng development plan agenda ng bansa sa gitna ng COVID-19 pandemic.

“The establishment of the EPEB squarely addresses the requirements under the new normal setting as highlighted in the ‘We Recover as One’ report prepared by a technical working group of the Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases,” paliwanag ni Tamoria.

Nakasaad pa sa ulat na ang COVID-19 pandemic ay “manifestation of the chronic effects of human activity on wildlife resources and habitats at an unprecedented rate, resurfacing in more damaging impacts on environmental and public health.”

Ayon pa sa report, ito ay isang panawagan upang magkaroon ng isang magkahalong pinalakas, pinataas na antas at innovative na mga aksyon upang matugunan ang lumalalang banta sa kalikasan, kalusugan at klima.

“In the new normal state, managing pollution and sustainable use of natural resources vis-a-vis addressing the threat of future pandemics under a changing climate become even more challenging,” ayon pa sa 76-page na report.