Ex-kagawad patay sa paglalakad

Manila, Philippines – Hiniling ni Senate President Pro Tempore Ralph Recto sa Malacañang na magtalaga na ng “vaccine czar” na kayang lutasin ang hamon mula sa importasyon hanggang sa injection ng bakuna laban sa COVID-19 para sa 110 milyong Pilipino.

Sa pahayag, sinabi ni Recto na kapag napangalanan na ang vaccine czar, dapat nang magsimula ang pagtatayo ng “supply-to-syringe cold chain” dahil kailangan ilagay ang bakuna sa freezing temperature sa isang tropical na bansa na walang katulad na imprastraktura para dito.

Ayon kay Recto, kahit 170 ang candidate vaccine ang nasa iba’t-ibang yugto ng paggawa, sinabi ng World Healht Organization (WHO) na aabot lamang sa 2 bilyong bakuna ang ipapagawa sa pagtatapos ng 2021.



“Ilan ang matitira para sa mga Pilipino? Countries who have sunk billions into their development have firm orders so they are first in line. Pang-ilan tayo sa mahabang linya?” ayon kay Recto.

Isa pang problema, ayon kay Recto, alinmang bansa ang makapag-debelop ng bakuna, susundin nila ang “country first” pressure mula sa sariling mamamaya nito at itaguyod ang “vaccine nationalism.”

“ Against this obstacle, we need a Filipino with “global stature, excellent connections and diplomatic skills” to successfully place the orders and outsmart the competition, he said. “Bawal ang OJT dito,” aniya.

Iginiit pa ni Recto na pawang “insular in nature” ang iba pang problema tulad na kung sino ang unang papabakunahan at sino ang susunod.

“First is the selection. Kasi ang unang wave may element talaga ng rationing. Sino pipiliin? What will be the selection guideline? It is already settled that medical personnel will be first on the line. Sino susunod?”

“If the vaccines will be licensed to be produced here, do we have the infrastructure for that? And how fast can we scale up production?” dagdag ni Recto.

Pero, kahit saan pa makuha ang bakuna, isa pang kakaharapin na hamon ng bansa na kung paano dadalhin ang bakuna sa 110 milyong katao na kapos angcold transportation at storage facilities.

“Like any frozen delight, the vaccine needs to be refrigerated. Filling the cold chain gap ranks high in the vaccine czar’s many duties,” punto pa ng senador.

Binanggit din ni Recto ang babala ng logistic giant na DHL na pangangailangan sa temperature ang pinakamalaking hamon sa paglalakbay ng bakuna laban sa COVID-19.

Naunang inihayag ng higanteng kompanya ng parmasiyutiko, ang Moderna kailangan ilagay ang kanilang bakuha sa minus 20 degree Celsius, samantalang 70 degrees Celsius naman ang bakuna ng Pfizer na kanilang inabiso sa U.S Centers for Disease Control and Prevention.

Pero sinabi rin ni Recto na hindi naman umabot sa 15 milyo n ang taunang immunization drive ng Department of Health “malayo sa universal coverage target na 110 million.”

“Delivery is just one aspect. Hindi pa kasama ang post-inoculation monitoring kasi even experts are saying that a vaccine that is 100 percent safe and efficient will be a tough goal. Talagang malawak ang trabaho ng vaccine czar.”

Naglaan ang Palasyo ng P2.5 bilyon para sa pambili ng bakuna sa 2021 budget.

“Pero yung pricing nila na P307.50 per dose, or P615 per person kasi two doses kailangan, sana magkatotoo, kasi mura na ‘yan compared to the projected price quoted in news reports,” ani Recto.

“Ang susunod na decision point ay sino ang tatanggap ng libre, sino ang subsidized at sino ang full pay?” Ernie Reyes