Face mask palitan agad, ‘wag ibilad sa araw at gamitin ulit – DOH

4 mins ago







MANILA, Philippines – Wala pang ebidensyang makapagpapatunay na ang pagbibilad ng face mask sa araw ay makapapatay sa coronavirus.

Ito ang sinabi ni Health Usec. Maria Rosario Vergeire, sa umanoy muling paggamit ng mga surgical mask matapos itong ibilad sa araw upang mamatay umano ang virus.

“Wala pang ebidensya na nakakapgbigay sa atin kung ito ba ay naapektuhan ng weather, kung malamig o mainit… kung direct sunlight o hindi”, ayon pa kay Vergeire.

“Ito pong praktis natin na nagbibilad sa araw… direct sunlight kasi po ang ibang organismo talaga sa direct sunlight namamatay pero dito sa COVID-19, itong SARS-CoV virus hanggang sa ngayon wala pa tayong ebidensya for that”, ayon pa kay Vergeire sa Dobol B.

Nilinaw din ng opisyal na ang mga medical grade o surgical mask ay mga disposable mask at kapag nabasa o nadumihan na ay kailangan nang palitan.

Kahit nga po hindi pa natapos ang araw kung ito ay nadumihan na at nabasa, kailangan na pong palitan na natin dahil baka mas mahawa pa kayo kung ginagamit ng paulit-ulit,” dagdag pa niya.

Mas mainam na rin aniyang gumamit na lamang ng “cloth mask” dahil ito ay maaring labhan at muling magamit.

Paalala rin ni Vergeire na mahalagang may suot na facemask at face shield at isinusuot ng maayos upang maproteksyunan laban sa virus. Jocelyn Tabangcura-Domenden