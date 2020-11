Face-to-face classes pinalagan ni Año

Manila, Philippines- Nagbabala ang grupo ng mga eksperto na posibleng umabot sa 500,000 ang kaso ng coronavirus disease 2019 sa bansa sa katapusan ng Disyembre 2020 dahil wala pang palatandaan na bababa ito. Sa pinakahuling ulat ng OCTA Research Team, bahagya pang tumaas ang araw-araw na kaso ng COVID-19 sa bansa ngayong buwan at posible pa itong tumaas sa pagpasok ng Kapaskuhan. Tinataya ng grupo na binubuo ng mga propesor mula sa University of the Philippines, University of Santo Tomas at Providence College sa United States ang kaso ng COVID-19 sa 470,000 hanggang 500,000 o average na 485,000 sa Disyembre 31, 2020. Binigyang-diin ng OCTA Research Team na ang pagtaas ng bagong kaso sa bansa ay dahil sa hawaan makaraang buksan ng bansa ang ekonomiya at marami rin ang ‘di sumusunod sa minimum health standards. Kabilang umano sa mga lugar na may mataas na daily cases ang Metro Manila, Davao Region at Western Visayas gayundin sa Quezon Province, Bulacan, Misamis Oriental at Western Samar. Samantala, pinuri nito ang magandang improvement ng COVID-19 response sa Baguio City at Cebu City kaya’t bumaba ang mga kaso rito. Dahil dito, iminungkahi ng OCTA sa gobyerno na panatilihin ang kasalukuyang quarantine classification sa NCR hanggang sa katapusan ng Disyembre at magpatupad nang mas mahigpit na quarantine status sa ilang lugar na may mataas pa ring kaso. Ipinapayo rin nito sa publiko na umiwas sa matataong lugar o sa maramihang pagtitipon. RNT