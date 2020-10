Flu vaccines sa Pinas hindi kapos — FDA chief  

Manila, Philippines – Pinaalalahanan ng Departmemt of Health (DOH) ang publiko sa harap ng posibleng pananalasa ng bagyong Rolly sa bansa.

Sinabi ni Dr. Beverly Ho, Health Promotion Bureau Director ng DOH na iwasan ang pagtulong sa baha ngayong may inaasahang bagyo.

Sakali naman aniyang hindi maiwasan ang pagsulong sa baha at may sugat ay dapat na magtungo agad sa health center sa nasasakupan lugar upang mabigyan ng prophylaxis at makaiwas sa sakit na leptospirosis.