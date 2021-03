Galvez sa gov’t officials: Hayaang maunang mabakunahan ang health workers

MANILA, Philippines – Bawal na bawal na i-recycle ang mga gamit nang vial lalo na sa paggawa ng mga pekeng bakuna.

Babala ito ng Department of Health (DOH) kasabay ng pagtitiyak na mayroong tamang disposal para sa mga vial o maliit na botelya at mga heringgilya na ginamit sa COVID-19 vaccination rollout sa bansa.

Sinabi ni Health Usec Maria Rosario Vergeire sa virtual media forum na may inilaan ang pamalahaaan katuwang ang Departmetn of Environment and Natural Resource, Department of Interior and Local Government, at ng mga Local Government Units para sa tamang pagtatapunan ng naturang mga gamit sa pagbabakuna.

Paliwanag ni Vergeire, layon nito na hindi makapinsala sa kalusugan ng publiko ang pagtatapon ng itinuturing na bio-hazard wastes.

Upang matiyak naman na tally ang mga vial na nagagamit para sa pagtatapon nito ay binibilang din umano pagkatapos ng vaccination.

Ito ay ilalagay sa ligats na sisidlan o container para naman sa maayos na disposal sa hiwalay na landfill para dito. Jocelyn Tabangcura-Domenden