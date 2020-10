Gapay: AFP modernization malaking tulong sa depensa vs terorista

Manila, Philippines – Astig pa rin pala si Romnick Sarmenta.

Kung matatandaan ay buwan pa lang ang nakararaan nang inamin niyang may girlfriend na siya pagkatapos nang biglaang paghihiwalay nila ng misis niyang si Harlene Bautista.

Ang baguhang aktres na si Barbara Ruaro ang una muna’y inilihim niyang girlfriend.

At nitong Oktubre 11 lang nila ibinalita sa magkahiwalay nilang Instagram na nagdadalantao na si Barbara.

Sa Instagram ni Barbara, may linya ito na: “See you in February 21, Little Bean.”

Ang pinatutungkulan nitong ‘Little Bean’ ay ang sanggol sa kanyang sinapupunan at ang February 2021 naman ay ang buwan ng pagsilang niya.

Ayon sa report ay limang buwan na ang nasa sinapupunan ni Barbara kahit na ngayong Oktubre pa lang nila ibinalita ang pagdadalantao niya.

At kahit na magkahiwalay ang Instagram posts nila ni Romnick, isang litrato lang ang ginamit nila: pregnancy test kit na nagpakitang positive na buntis si Barbara.

Simpleng caption ni Romnick sa litrato ng pregnancy kit: “I B A: Infinitely Blessed with Your Affirmation. Iba Ka Panginoon, maraming salamat Po.”

Ang kay Barbara ang madetalye. Lahad niya: “Thank You, dear God, for the gift of life!

“The cross that appeared on my test and this miracle as a whole is Your loudest yet most comforting affirmation.

“I praise and thank You for my Nicko, and all our friends and families who have expressed and continue to show their love and undying support. See you in February, Little Bean.”

May limang anak si Romnick kay Harlene na karamihan ay teenagers na.

Nu’ng 2018 sila naghiwalay pagkatapos ng 19 na taon na pagsasama.

Napabalita naman kamakailan na nagkamabutihan na sina Harlene at Frederico Moreno, anak ng yumaong TV host na si German ‘Kuya Germs’ Moreno.

Anyway, si Barbara ay nasa indie film na ‘Kung Paano Siya Nawala’ at nasa mini-series na ‘Past, Present, Future?’ na ipinalabas sa iWant streaming ng ABS-CBN.

Sa syuting ng serye sila nagkakilala ni Romnick. Danny Vibas