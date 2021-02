Gatchalian, naalarma sa dumaraming biktima ng karahasan sa batang ina

44 mins ago







Manila, Philippines – Lubhang ikinabahala ni Senador Win Gatchalian ang dumadaming bilang ng teenage pregnancy sanhi ng karahasan, pang-aabuso o rape na naitala ng Commission on Population and Development (POPCOM) kaya lumobo ang batang ina.

Sa pahayag, sinabi ni Gatchalian na hudyat ito na kailangan nang itaas ang “age of sexual consent” upang matugis ang mapang-abusong nasa likod ng mga maagang pagbubuntis.

Ayon kay POPCOM Executive Director Juan Antonio Perez III, dalawa sa tatlong mga nakakabuntis sa mga teenagers ay mas matanda ng halos dalawampung (20) taon kaya mayroong nangyayaring powerplay kung tutuusin.

Bagama’t binibigyang diin ni Gatchalian ang kahalagahan ng pananatili ng mga batang babae sa mga paaralan kung saan maaari silang makatanggap ng sapat na impormasyon at sexuality education, mahalaga rin aniya ang pagtugis at pagpapanagot sa mga nakatatandang nakakabuntis sa mga kabataan. Lusot na sa committee level ng Senado ang panukalang itaas ang age of consent sa edad na labing-anim (16) mula sa kasalukuyang edad na labing-dalawa (12).

Pero nauna nang ipinanukala ni Gatchalian ang pagtaas sa age of sexual consent sa edad na labing-walo (18). Ang kasalukuyang age of consent na 12 taong gulang sa Pilipinas ay ang pinakamababa sa Asya at ang pangalawang pinakamababa sa mundo.

“ Sa ating bansa, itinuturing nating age of majority ang edad na 18 ngunit ang age of sexual consent ay edad na 12. Dapat lang na amyendahan na ang batas upang maprotektahan natin ang mga kabataan at panagutin ang mga nang-aabuso sa kanila,” ayon kay Gatchalian.

Matatandaang nagbabala si Gatchalian na ang pandemya ay maaaring maging sanhi ng paglala ng mga kaso ng karahasan, pang-aabuso, at maagang pagbubuntis. Ayon sa Philippine Commission on Women (PCW), mahigit apat na libo (4,747) sa halos labing-apat na libong (13,923) kaso ng violence against women and children ang naitalang kaso ng karahasan sa mga kabataan mula Marso 15 hanggang Nobyembre 30 noong nakaraang taon, kung saan naging hadlang ang quarantine measures upang masagip ang mga kabataang biktima ng karahasan sa mismong mga tahanan nila.

Iniulat din ng POCOM na ang mga kaso ng pagbubuntis sa mga menor de edad na may edad sampu (10) hanggang labing-apat (14) ay umakyat ng pitong porsyento noong 2019 kung ihahambing sa taong 2018. Noong 2019, ang bilang ng mga menor de edad na nanganganak ay higit animnapung libo (62,510), mas mataas ng isang daan at pitumpu sa naitalang 62,341 noong 2018.

Ayon sa National Demographic and Health Survey noong 2017, ang mga batang teenagers ang kadalasang dumadaan sa sexual abuse, kung saan naitala noon na dalawamput anim na porsiyenyo (26.4%) ng mga nag-asawang babae sa edad 15 hanggang 19 ay nabalitang nakaranas ng physical, sexual, at emotional violence. Ernie Reyes