GINAGAWA MO NAMAN LAHAT PERO NAGKAROON KA RIN

Share

Nanawagan si Senator Bong Go sa DOH na maghanda na ng national COVID-19 vaccine program upang masiguro na ang mabibigyang prayoridad dito ay ang mahihirap at vulnerable sector sa bansa.

Dapat kasing bigyang-pansin ang accessibility at affordability ng vaccine na ito upang masiguradong pantay-pantay ang mayaman at mahirap na makakukuha nito at maiwasan din ang pananamantala ng iilan sa presyo nito.

Inanunsyo naman ni President Rodrigo Duterte sa mensahe niya sa bayan nitong Hulyo 31, 2020 na ang uunahin ngang bigyan ng vaccine ay ang mga walang-wala, nasa ospital at susunod ang middle income earners. Sinigurado rin ng Pangulo na libre ito at hindi ipagbibili.

Tiniyak naman ni Sen. Go sa pamamagitan ng DOF na may sapat na pondo ang bansa upang ipambili ng vaccine anomang oras na may lumabas nito sa merkado matapos sumailalim at pumasa sa iba’t ibang antas ng pagsusuri upang mapatunayan ang bisa nito.

Bukod sa kaliwa’t kanang proyekto at inisyatibo ng pamahalaan kontra COVID-19, isa ang vaccine sa mga inaasahan ng bansa upang tuluyang mapuksa ang virus na ito at makatawid sa “better normal” ang mga Filipino.

Ayusin ang internet service sa bansa

Matapos manawagan si President Duterte sa kanyang SONA na ayusin ng mga telecommunication companies ang kanilang serbisyo sa publiko sa mga susunod na buwan, agad sumuporta ni Sen. Go sa panawagang ito dahil ito aniya ang makatutulong sa tuluyang pagpapatupad ng E-governance sa bansa.

Ayon kay Sen. Go, huling-huli ang internet speed ng Pilipinas kumpara sa mga katabing bansa nito base sa 2020 Inclusive Internet Index kung saan kabilang sa mga indikasyong ginamit dito ay ang internet availability at affordability.

Nangangahulugan lamang na talagang napakamahal ng ating ibinabayad para makakuha ng internet service kapalit ang mabagal at hindi reliable na koneksyon na mas kailangan sana natin ngayon sa panahon ng pandemya.

Malaking tulong sana ang maayos na internet service ngayon lalo’t may planong mas palakasin ang serbisyo ng pamahalaan sa pamamagitan ng electronic system ng sa gayon ay maiwasan na ang pagpila sa opisina ng alinmang ahensya ng pamahalaan para sa anomang transaksyong hindi nangangailangan ng physical appearance.