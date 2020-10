Ginebra, TnT wagi sa opening ng PBA sa bubble

Manila, Philippines – Kinalampag ng ilang mambabatas ang liderato ng Malaking Kapulungan ng Kongreso na bigyang ng full access at huwag pagbawalan ang mga kongresista sa plenaryo. Panawagan ito ni Bagong Henerasyon Partylist Rep. Bernadette Herrera kasunod ng gagawing special session sa Martes, October 13 hanggang sa October 16. Ang special session ay nakapaloob sa Proclamation No. 1027 na inisyu ni Pangulong Rodrigo Duterte na ang layunin ay maaprubahan ang P4.5 trilyong General Appropriations Bill ng 2021 sa takdang panahon. Giit ni Herrera na may Karapatan ang isang halal na kinatawan ng mga Pilipino ng ful access sa Batasan Complex at makadalo sa sesyon. “It is within the rights of the duly-elected Representatives of the Filipino people to have full and unobstructed access to the Batasan Complex and to be physically present at the Batasan plenary hall for the resumption of the unconstitutionally suspended Second Regular Session of the 18th Congress,” ayon sa mambabatas. Inaalmahan ni Herrera kung bakit kailangan pang humingi ng pahintulot ang isang kongresista na makadalo sa plenaryo. “Every House Member should be able to enter the Batasang Pambansa Complex, the House of the People, without the need to ask for permission from anyone.” Naniniwala ang mambabatas na dapat ng tanggalin ang limitadong 25 mambabatas lamang kada sesyon ang dapat na dumalo sa plenaryo dahil pinapayagan na rin ngayon ang pampublikong lugar lalo pa at malaking kapasidad para sa maraming tao. “Mahalaga para sa bawat Kinatawan na madinig ang kanyang boses sa plenaryo ukol sa mga mahahalagang usapin nang walang pangambang maimu-mute siya.Marami pang mga panukalang batas na dapat talakayin at busisiin para maipasa ito nang wasto sa takdang oras. Unang-una na dyan ang panukalang 2021 National Budget.” Ang dapat lamang aniya ay maipatupad ang tamang social distancing kahit umabot pa ang mga kongresista hanggang sa upuan sa gallery. Meliza Maluntag