Gobyerno may P7.5B utang sa BARMM

Manila, Philippines – Pinuri ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang mabilis na pagtugon ng mga ahensiya ng pamahalaan kasunod ng pananalasa ng bagyong Rolly sa Bicol region dahilan para mangailangan ng tulong ang mga apektadong residente doon.

“You know, I’d like also to comment about ito si Rolly sa DSWD. He was well ahead. He was there already when the typhoon was ongoing,” ayon kay Pangulong Duterte sa kanyang public address , Huwebes ng gabi.

Habang ang bilang ng paglipad ng Air Force ay hindi sapat para mag- airlift ng relief assistance, sinabi ni Pangulong Duterte na, “we are transporting the goods as fast as we can”.

Maraming bilang ng mga ahensiya ng pamahalaan ang patuloy na nagbibigay ng relief operations at namamahagi sa Catanduanes at iba pang lugar na apektado ng bagyong Rolly.

Sinabi naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque kay Pangulong Duterte sa meeting na lumipad si Social Welfare Secretary Rolando Bautista patungo sa typhoon-stricken Catanduanes para personal na iabot ang family food packs sa iba’t ibang munisipalidad.

Ani Sec. Roque, binisita ni Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio ang Catanduanes at nagpaabot ng P1.5-million donation sa provincial government.

Samantala, sinabi naman ni National Defense Secretary Delfin Lorenzana kay Pangulong Duterte sa briefing na ang tropa ng sundalo na dineploy sa Southern Luzon at Bicol region ay nakikipag-ugnayan sa Department of Public Works and Highways (DPWH) at Department of Energy (DOE) para tumulong na kumpunihin ang mga pangunahing pasilidad na sinira ng bagyong rolly.

“Doon po sa relief operations sa Catanduanes, nag-umpisa na pong maghakot ‘yung ating C-130 kahapon ng mga foodstuffs at saka iba pang mga supplies para doon at tutuloy po ito hangga’t kinakailangang pumunta roon,” ang pahayag ni Lorenzana kay Pangulong Duterte.

“Mayroon tayong nakaantabay na dalawang C-130 at saka apat na C-295 kung kinakailangan mang magdala ng mga supplies,” dagdag na pahayag nito.

Sa ulat, sinabi naman ng mga awtoridad na may 35,000 pamilya ang apektado ng bagyong Rolly sa Catanduanes.

Tinatayang 10,000 bahay ang naiulat na totally damaged ng nasabing bagyo habang 19,000 naman ang partially damaged.

Tinatayang may 7,000 evacuees ang kasalukuyan ngayong nasa government centers habang 45,886 ang nananatili naman sa mga pribadong tahanan.

Ang suplay ng kuryente, tubig at telecommunication services ay kailangan na maibalik. Kris Jose