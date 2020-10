Guidelines sa paggamit ng donasyon mula sa mga Lopez binubusisi na

Mnaila, Philippines – Sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na nakapagpasok ito ng halos P2 trilyon sa sistemang pananalapi ng bansa sa gitna ng pandemyang dulot ng coronavirus disease-19. Paliwanag ni BSP Governor Benjamin Diokno, katumbas umano ang halaga ng 9.6 porsyento ng GDP o gross domestic product o kabuuang halaga ng lahat ng produkto at serbisyong nililikha sa bansa sa isang taon. Nangyari umano ito nang ibaba o paliitin ng BSP ang reserba ng lahat ng bangko upang maging pautang o puhunan sa negosyo at proyekto ng pamahalaan ang sobra rito. Nagkakaroon ng reserba ang mga bangko bilang pondo sa lahat ng transaksyong pinansyal ng mga ito nang hindi malugi o bumagsak. Kasama sa mga pinaliitan o pinababaan ng reserba ang mga malilit na bangko na kinabibilangan ng mga thrift at rural bank. Kasama naman sa mga sobra sa reserba mismo ng BSP ang P540 bilyon na ipauutang nito sa gobyerno ngayong Oktubre 2020. Inaprubahan ng BSP ang pautang bilang pampuno sa kakulangan sa pananalapi ng pamahalaan na gumagastos ng malaki laban sa pandemya. Sinabi pa ng BSP na kaagapay ito ng pamahalaan upang hindi babagsak ang ekonomiya ng bansa at kabuhayan ng mga mamamayan. Batay sa mga dokumento ng Bureau of Treasury, mayroon nang kabuuang utang ang pamahalaan na P9.615 trilyon sa katapusan ng Agosto at 21.1 porsyentong mas malaki kumpara sa utang nito sa parehong buwan noong 2019. RNT