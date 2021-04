Gutom, malnutrisyon, wawakasan sa panukala ni Hontiveros

1 hour ago







MANILA, Philippines – Inihain ni Senador Risa Hontiveros ang Senate Bill No. 2126 na kikilalanin bilang “Ensuring Zero Hunger of All Filipinos” bilang pagtugon sa pagkukulang ng gobyerno na tugunan ang gutom at malnutrisyon sa bansa.

Sa pahayag, sinabi ni Hontiveros na itutulak ng Zero Hunger Bill ang gobyerno na unahin ang problema sa gutom at ng karapatan ng bawat Filipino sa pagkain lalo ngayong marami sa ating mga kababayan ang naghihirap.

“The Philippines has committed to end hunger and eradicate poverty by 2030 as part of its Sustainable Development Goals. Kailangan itong maging pangunahing adhikain. Hindi ito dapat maantala o maipagpaliban dahil buhay ang nakataya,” ayon kay Hontiveros.

Inaatasan ng panukala ang Estado na magsagawa ng kaukulang hakbang upang matiyak na maibigay ang karapatan ng bawat indibiduwal sa pagkain, lumikha ng patakaran at pondohan ang program na magbubuo ng kondisyon na makalalaya ang Filipino sa gutom at suriin ang umiiral na patakaran sa paggamit, eksploytasyon at pamamahala ng yaman upang makamit ang adhikain na wakasan ang gutom.

“It will also provide for adequate, coherent and transparent policies that encourage and promote private citizen’s active participation such as through food banks and community pantries,” aniya.

“Food banks and community pantries should be institutionalized so they can get the right amount of support from the government to serve and reach more people in need,” dagdag ng senadora.

Higit pa rito, sinabi ni Hontiveros na pagsasamahin ang lahat ng pagtugon ng pamahalaan sa pagwawakas ng gutom kaya inaatasan ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na kumilos na kahit lumampas sa portfolio boundaries upang makamit ang nagkakaisang pagtugon sa pagwawakas ng gutom.

Sakaling mapagtibay, isang Commission on the Right to Adequate Food ang lilikhain bilang pangunahing policy-making at coordinating body na maggagarantiya na itaguyod ang karapatan sa sapat na pagkain.

“A ‘National Food Policy’ would be formulated by the Commission which will serve as a nationwide framework of programs that will address hunger, help achieve food security, improve nutrition and promote sustainable agriculture,” ayon sa panukala.

Sinabi ni Hontiveros sakaling mapagtibay ang National Food Policy, papanagutin ang gobyerno sa anomang paglabag sa karapatan sa pagkain na parurusahan ng batas.

“The real health disaster is still ahead of us. It will not be enough to provide short-term solutions. There should be a long-term perspective to strike at the root of the problem to be able to provide a secure future and ensure the right to food for everyone,” aniya.

“This proposed law will pave the way for inclusive, social, equal and sustainable growth and development to ensure that there is enough food available for all Filipinos,” patapos ng senadora. Ernie Reyes