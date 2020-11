Halos 320K OFW napauwi na – DOLE

1 hour ago







Manila, Philippines – Nasa halos 320 libong returning overseas Filipino workers ang napauwi na ng gobyerno, ayon sa pinakahuling datos ng Department of Labor and Employment (DOLE).

Sa ulat kay Labor Secretary Silvestre Bello III, sinabi ng Philippine Overseas Workers Welfare Administration na 319,333 OFWs ang naihatid na sa kani-kanilang mga probinsya hanggang kahapon Nobyembre 21 matapos ailing masuri na negatibo sa Covid-19.

Ngayong buwan lamang ng Nobyembre , nasa 38,516 OFWs na ang naihatid sa kanilang destinasyon ayon sa ulat ng OWWA.

Ang OWWA ang siyang nangangasiwa sa hotel accommodation at pagkain habang naghihintay ang mga OFWs ng resulta ng kanilang Covid-19 test mula sa kanilang pagdating sa bansa.

Pinamamahalaan din ng DOLE ang transportasyon pauwi sa kanilang mga probinsya kapag sila ay cleared na sa virus.

Sinabi ng kalihim na walang tigil ang OWWA sa paghahanap sa pangangailangan ng mga returning OFWs.

“There is no stopping the government from extending the assistance to our dear OFWs. We have also enhanced our livelihood programs for the reintegration of our returning heroes,” anang kalihim.

Ayon pa kay Bello, ang mga opisyal ng kagawaran sa ibang bansa ay patuloy din na nagmomonitor sa mga kondisyon ng mga OFWs ay nagbibigay ng tulong sa kani-kanilang hurisdiksyon. Jocelyn Tabangcura-Domenden