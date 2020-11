Higit 10K inmate nagtanggal ng gang tattoos; gulo inaasahang mababawasan – BuCor

1 hour ago







Manila, Philippines – Nagtanggal na ng gang tattoo ang nasa 10,000 inmate na nasa kulungang pinamumunuan Bureau of Corrections (BuCor) kasabay ng pag-asa na mababawasan na ang gulo sa loob.

Sa pahauag ng BuCor, 10,274 persons deprived of liberty (PDLs) ang nakiisa sa “Oplan Bura Tatak” na inilunsad ni BuCor Director General Gerald Bantag.

“Oplan Bura Tatak was launched at Bureau of Corrections last 28 October 2020,” saad ng BuCor

“Initiated by Usec. Gerald Q. Bantag, this program aims to discourage PDL’s membership in gangs and lessen the culture of revenge and violence because of gang extremism or blind loyalty to their group,” paliwanag dito.

Kasama sa nakilahok sa Oplan Bura Tatak ang 6,806 mula sa New Bilibid Prison (NBP); 60 sa Correctional Institute for Women (CIW); 2,484 sa Iwahig Prison and Penal Farm (IPPF); 2,050 sa Leyte Regional Prison (LRP); 156 sa Sablayan Prison and Penal Farm (SPPF); at 408 sa San Ramon Prison and Penal Farm (SRPPF).

“DPPF (Davao Prison and Penal Farm) has been gang free for some time and doesn’t need to erase gang tattoos,” pahayag ng BuCor.

“However, sustained monitoring is needed to stop the emergence of groups in the camps,” pagtitiyak nito.

Ang Oplan Bura Tatak ay inilunsad makaraang maganap ang riot noong Oct. 9 sa Quadrant 4 sa Maximum Security Compound ng NBP.

Muli ngang sumiklab ang gulo noong Lunes, November 9 kung saan apat ang nasawi at 62 sugatan. RNT/FGDC