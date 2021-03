Higit 3K healthcare worker na-deploy na – POEA

Manila, Philippines – Hindi pa nakakukuha ang Department of Health (DOH) ng impormasyon tungkol sa RT-PCR kit na ginagamit sa France at iba pang nauugnay na detalye upang suriin kung kailangan umanong i-calibrate ang testing protocol at matukoy ang mga askyon na kailangang gawin.

Ito ang inihayag ni Health Usec.Maria Rosario Vergeire kaugnay sa natukoy umanong variant sa France.

“Not much info yet as to the PCR kit used in France or the location of target gene(s),” lahad ni Vergeire.

Aniya, locally ay maraming mga kit ang ginagamit para sa testing sa RT-PCR at ang iba’t ibang mga kit na ito ay nagta-target ng maraming genes kaya kahit na ang isang rehiyon ay nag-mutate ang ibang rehiyon ay maaring makita.

“Since there are many different kinds of kits being used locally with different target genes, they should be able to pick up the virus,” ayon pa kay Vergeire.

Gayunpaman, nakikipagtulungan na aniya ang DOH sa PGC upang ma-mapa ang mga site ng mga mutasyon at makikita kung ang mga rehiyon na may mutasyon ay makakapekto sa ginagamit na mga kit. (Jocelyn Tabangcura-Domenden)