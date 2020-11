Hindi maiiwasan, kailangang mag-adapt sa climate change – DENR exec

Manila, Philippines – Hindi dapat maliitin ng administrasyon ang boses ng kabataan at dapat pakinggan ang kanilang pananaw hinggil sa problemang bumabalot sa mamamayang Filipino sa gitna ng kalamidad, ayon kay Senador Francis “Kiko” Pangilinan.

Sa pahayag, sinabi ni Pangilinan na boses ng kinabukasan ang ating kabataan na naging mitsa din ng pagbabago.

“The students and the youth are the voices from the ground. They speak not only from their own experiences but also from the actual situations of their family and friends as well as the people they see on social media and other news sources,” ayon kay Pangilinan.

“Instead of shutting them out and threatening them, we should be open to their grievances and solutions. If I may suggest, the youth may also support the call of some lawmakers, including myself, to realign the anti-insurgency fund to addressing the simultaneous and successive disasters we’ve been experiencing,” dagdag niya.

Nauna nang nagpahayag ng academic strike ang ilang estudyante ng Ateneo De Manila University sa naturang plano na magsisimula sa Miyerkoles, November 18 sa gitna ng sinasabi nilang pagwawalang-bahala ng gobyerno sa mga Filipino sa nakalipas na tatlong bagyo na kumitil ng maraming buhay at sumira ng maraming ari-arian.

Nagpahayag din ng katulad na plano ang mga estudyante sa De La Salle University, University of the Philippines-Manila, at Polytechnic University of the Philippines.

Sa kanilang statement, sinabi ng Ateneo students na: “We believe that things cannot continue business as usual. We can no longer stomach the ever-rising number of deaths due to the state’s blatant incompetence. We cannot prioritize our schoolwork when our countrymen are suffering unnecessarily at the hands of those in power.”

Sinabi ni Pangilinan na isang malaking pagkakamali na isara ang pintuan sa mga estudyante nagpapahayag ng kanilang saloobin at nagpapakita ng pagkalawa at pagkalinga sa kapwa Filipino na sinalanta ng bagyo.

Naaalala ni Pangilinan ang kolektibong pagkilos ng Thai students at kabataan sa pagsusulong ng demokrasya at constitutional reform habang kinukuwestiyon ang kahalagahan ng monarkiya.

Aniya, dumagundong din sa buong mundo ang protesta ng estudyante sa Hong Kong laban sa paglabag sa karapatang pantao at banta sa kagalingang pang-ekonomiya sa teritoryo.

“The incompetent and graft-ridden COVID response as well as the less-than-sterling handling of calamity after calamity are very evident. In contrast, the Administration needlessly showed zeal when it shut down ABS-CBN, hastily passed the Anti-Terror Law, and pushed for the re-imposition of the death penalty,” ayon kay Pangilinan.

Aniya, nagpapahayag lamang ang kabataan ng mga nakakairitang tanong sa mga sinalanta ng kawalan ng liderato ng pamahalaan sa pagtugon sa patong-patong na krisis.

“Ang tanong lang din ng kabataan: Nasaan naman ang priorities ng Administrasyon gayong kinakaharap natin ang pinakamalalang krisis pangkalusugan at pangkabuhayan sa buhay nila? The government could have also done better in mitigating the impact of these natural disasters if only we are more vigilant in protecting our environment and judiciously using funds where they should go,” ani Pangilinan .

“Makinig sa kabataan. Makinig sa hinaing ng bayan. Umaksyon agad para matugunan ang pangangailangan pagkatapos ng kalamidad. When the youth points out this negligence, then the government should listen,” dagdag niya. Ernie Reyes