HOROSCOPE APRIL 18, 2021

Kunwari ay may kausap siyang saleslady na pinagtanungan kung magkano ang salamin, pero reflection niya ang makikita roon na may hawig daw sa batang aktor.

Pero sa dulo ng post ni Roque ay may #KalmaLangAkoTo.

Matatandaang laging sinasalag ni Roque ang ilang mga pahayag ni Pangulong Duterte dismissing them as jokes na hindi dapat sineseryoso.

In fairness to Roque, may karapatan din siyang magbiro lalo’t hindi naman nakakapanakit ang kanyang patawa. Ronnie Carrasco III