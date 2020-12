HOROSCOPE DECEMBER 12, 2020

Manila, Philippines- On-going na ang taping ng first teleserye nina Gabby Concepcion at Sanya Lopez.

At dahil nagkita na ang dalawa, ano ang first impression nila sa isa’t isa?

“Na-discover ko na mabilis mag-adjust si Kuya Gabby. Magaling siya makisama.

“Of course Mr. Gabby Concepcion, ang akala ko sa kanya talagang, of course,

veteran, so parang hindi niya agad ako mapapansin pero sobrang bait,” say ng Kapuso young actress.

At siyempre, may komento rin si Gabo sa bago niyang leading lady.

“Masarap siyang katrabaho kasi professional tsaka she deserves ‘yung 2.8 to 2.9 million followers niya sa Instagram. Maraming followers ito, talagang mahal na mahal siya,” saad naman ni Gabby.

At tulad nang inaasahan ng marami, feeling is mutual nga ang dalawa sa lock-in taping nila.

Samantala, excited na rin si Gabby sa nalalapit na Pasko. And here’s the reason why.

“First time ko magse-celebrate ng Christmas dito kasi every year umaalis kami.

“Pero ngayon, first time naming ma-experience na dito lang sa bahay since 2008. Iba rin siya. Iba ring thrill kasi something new again,” kwento ng aktor. Wally Peralta