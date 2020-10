HOROSCOPE OCTOBER 24, 2020

Manila, Philippines – Nagbabala ang Commission on Human Rights (CHR) sa Armed Forces of the Philippines (AFP) na maaaring lumabag ito sa konstitusyon kung patuloy ang gagawin nilang ‘red tagging’ sa mga celebrities.

Sa statement ni CHR Commissioner Gwendolyn Pimetel-Gana, pinoprotektahan ng Saligang Batas ang mga karapatan sa pamamahayag, kalayaan sa anumang adbokasiya at sa anumang uri ng pananakot o harassment.

Ang aksyon ng commissioner ay bunsod na rin ng pagsuporta ng mga celebrities na sina Liza Soberano, Catriona Gray, at Angel Locsin sa karapatan ng mga kababaihan matapos ang pakikiisa nila sa online forum para magsalita laban sa pang-aabuso.

Aniya, ang mga naging pahayag umano ni AFP Southern Luzon Command Chief Lt. Gen. Antonio Parlade Jr. ay isang uri ng pananakot at panggigipit sa mga taong nais lamang magpahayag ng kanilang saloobin.

Bilang kinatawan ng estado, pinaalalahan ng CHR ang heneral na sa halip takutin at iugnay sa komunista ang mga nasabing celebrities ay bigyan ito ng seguridad upang hindi magamit ng kaaway ng gobyerno ang sentimyento ng pang-aabuso sa kababaihan.

Una rito ay dinepensahan naman ng Malacañang ang ginawang babala ni AFP Southern Luzon Command chief Lt. Gen. Antonio Parlade Jr. laban sa aktres na si Liza Soberano, kaugnay sa kanyang suporta sa Gabriela Women’s Party.

Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, binabalaan lamang ni Parlade si Soberano na baka samantalahin o magamit ng komunista.

Giit ni Roque, naiintidihan rin nila ang AFP na nag-aadvocate lang sa karapatan ng kababaihan.

Magugunitang sinabi ng Southern Luzon Command chief na dapat i-withdraw ng aktres ang kanyang suporta sa Gabriela, kasabay ng pagbabala na baka matulad sa sinapit ni Josephine Anne Lapira, ang estudyante mula sa University of the Philippines na napatay sa shootout sa pagitan ng militar at pinaghihinalaang mga miyembro ng New People’s Army noong 2017.

Maliban kay Soberano, nabanggit rin ni Parlade ang ibang mga aktres na sina Angel Locsin, na vocal sa kanyang batikos sa administrasyon, at Miss Universe 2018 Catriona Gray na suportado ang kapakanan ng mga kabataan at kababaihan. Jansino Cruz