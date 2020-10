HOROSCOPE OCTOBER 27, 2020

Manila, Philippines-Hindi dapat pigilan ang pagpapahayag ng mga pananaw o saloobin ang mga celebrity o kilalang tao. Ito ang inihayag ngayong Lunes ni Department of the Interior and Local Government Secretary Eduardo Año kaugnay sa lumalalang concern hinggil sa ‘red tagging.’ Sinabi pa ng kalihim na ang mga pagpapahayag ng pananaw nila Angel Locsin, Catriona Gray at Liza Soberano, sa mga isyu sa lipunan kabilang na ang pagtugon ng gobyerno sa COVID-19 pandemic ay hindi dapat iugnay ang mga ito sa mga makakaliwa. “These personalities, they want change. They’re fighting issues for women, for certain sector but it doesn’t mean they are already terrorists. Hayaan natin silang makapag-express nang malaya,” ayon kay Año. “We shall make sure these personalities are respected,” dagdag pa ng opisyal na nangangasiwa sa Philippine National Police. Ginawa ng DILG Chief ang pahayag makaraang magbabala ang isang opisyal ng militar mula sa anti-insurgency task force kay Soberano na maaari siyang mapatay kung patuloy na susuportahan ng aktres ang grupo ng kababaihan na Gabriela, na inakusahan nitong sangkot sa communist insurgency. “Liza Soberano, there’s still a chance to abdicate that group. If you don’t, you will suffer the same fate as Josephine Anne Lapira,” ayon sa statement ni Lt. Gen. Antonio Parlade Jr. Si Lapira ay isang estudyante ng University of the Philippines-Manila, na napatay sa isang engkwentro sa pagitan ng mga puwersa ng estado at hinihinalang mga miyembro ng New People’s Army sa Nasugbu, Batangas noong Nobyembre 2017. Magugunita na kaparehong banta ang sinabi ni Parlade kay Gray at inakusahan din nito ang kapatid na babae ni Locsin na sangkot sa underground movement. Samantala, nilinaw ni Año na binabalaan lang ni Parlade ang mga celebrity dahil ilang grupo ang gumagamit sa mga ito para kumalap ng iba pang miyembro para sa kilusang komunista. “Ginagamit ‘yung organizations para makapag-recruit at maging armadong miyembro. Hindi natin ilalahat,” aniya. Nauna rito, pinaalalahanan naman ni Defense Secretary Delfin Lorenzana si Parlade mula sa “red-tagging” sa kaninoman nang walang ebidensya,” at sinabi na ang pakikisalamuha sa Gabriela ay hindi nangangahulugan na itinataguyod at sinusuportahan nito ang ideolohiya ng grupo. JAN SINOCRUZ