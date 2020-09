HOROSCOPE SEPTEMBER 2, 2020

Manila, Philippines – Sa isang exclusive interview namin sa 91.5 Win Radio sa magaling at controversial actor na si Mark Anthony Fernandez ay makikitang maganda ang kanyang pangangatawan at mukhang bagong gupit ang kanyang buhok.

Gaya nga ng nasabi niya noon ay lumalagare siya sa Pampanga at Tarlac dahil doon muna siya pansamantalang naninirahan.

“I believe na mas safe ako dito kesa sa Manila, halos Covid free na sila dito kaya dito na muna ako hangga’t wala pang gamot laban sa Corona virus.

“Kasi sa Pampanga, nakapag-reopen na ‘yung karamihan, nakakapag-ensayo rin ako para healthy,” sabi pa sa amin ni Mark.

Nakatira ngayon si Mark sa sinasabi niyang mabait na kaibigan at mabait na pamilya.

Sa unang bahagi pa lang ng aming interview ay nilinaw na agad ni Mark na hindi totoong mahirap ang kanyang kalagayan sa ngayon.

“Nagkita kasi kami ni Boss Vic del Rosario ng Viva, nagkasundo kami at bibigyan niya ako ng sampung pelikula.

“Sinabi niya na magsisimula kami pagkatapos ng quarantine.

“Pero kung luluwag pa ng konti, malamang, e, makapag-start na kami ngayong September o October.

“Pati ang GMA7 nakausap ko rin and after ng quarantine, e, baka magkaroon tayo ng project.

“Para sa akin, sa kabila ng pinagdadaanan nating pandemya, e, ‘yan ang parang light at the end of the tunnel sa akin,” masaya niyang balita sa amin.

Allowance mula sa Viva Films!

Sa ngayon ay hindi kaila kay Mark na medyo bagsak ang entertainment industry.

Hindi pa tuluyang nakakabangon ang showbiz, bihira lang sa mga artista ang may trabaho lalo at nagsara pa ang ABS-CBN.

Deretso naming tanong, paano siya kumikita?

“Mabuti na lang at may nakukuha akong allowance sa Viva Films.

“At bukod doon, e, may kaunting ipon naman,” kwento niya.

Mark, masama ang loob kay Lolit Solis!

Gusto ring linawin ni Mark ang lumabas sa isang post ni Lolit Solis na nanghihinayang siya sa kanya dahil wala raw direksyon ang kanyang buhay.

Binanggit din ni Lolot ang ipinamana raw ni Daboy na bahay at kaunting puhunan na hindi raw malaman kung saan napunta.

Si Lolit ay business manager ng kanyang namayapang ama na si Rudy Fernandez.

“Maganda ang usapan namin ni Jojo Gabinete noon sa isang interview pero nagkamali naman ng interpretation si Nanay Lolit.

“Binigyan ako ng papa ko ng bahay sa White Plains sa bandang Katipunan, malapit sa La Vista at Loyola.

“Nang naghiwalay kami first wife ko, dahil mahal ko ang anak ko, imbes na ‘yung condo ang ibigay ko sa kanila, ang ibinigay ko, e, ‘yung bahay sa White Plains.

“‘Yung condo sa Greenhills, ‘yun ang itinago ko para sa sarili ko.

“‘Yung sinasabi naman ni Ninang Lolit na may iniwang pera ang papa ko, e, wala pong iniwang pera ang papa ko sa akin.

“Ang iniwan sa akin ng papa ko, e, ‘yung bahay na nagkakahalaga ng P70M, pero dahil sa pandemya, e, bumaba ito at nagkakahalaga na lang ngayon ng P40M.

“‘Yun ang hinanakit ko kasi medyo napapahiya ako. Ang come on nila, sinasabi nila na naghihirap.

“Normal ang pag-iisip ko, normal akong tao, hindi naman ako lasing o bangag para ilagay ko ang buhay ko sa peligro.

“Gusto kong linawon na wala namang iniwang pera ang papa ko para ipam-business ko po,” mahaba niyang paliwanag.

Nilinaw din ni Mark na nagkaroon siya ng pagkakataong maka-ipon nang kumita ang “Shake, Rattle and Roll XI” noong 2009, at nang binigyan siya ng project sa GMA7.

“Masama ang loob ko ng konti kay Nanay Lolit dahil sa interptretasyon niya na parang ganito…ganu’n.

“E, bakit ko naman ilalagay ang sarili ko sa mali? Napakagago ko naman para gawin ko ‘yun.

“Ano ako? Animal?” sabi pa ni Mark.

Idinagdag rin ni Mark na lahat ng habilin sa kanya ng kanyang papa ay sinunod niya.

Sinagot din ni Mark ang paratang na wala raw nangyayari sa kanyang buhay.

“Pansinin niyo naman ‘yung magagandang nagagawa namin at hindi ‘yung puro mali.

“Mula nang namatay ang papa ko, na-nominate ako. Nagkaroon ako ng hit na movie.

“Ang pagkakamali ko lang, e, yung may nag-offer sa akin ng limang ads, e, tinanggihan ko.

“Pakiramdam ko kasi, hindi ako worthy para sa ads na ‘yun dahil siguro, may ginawa akong mali.

“Nanay Lolit, maayos po ang takbo ng aking buhay at mas gagandahan ko pa para hindi ako mapahiya ang pamilya natin,” dagdag paliwanag pa ng aktor.

Ayon naman kay Lolit ay nagkausap na raw sila ni Mark Anthony.

Magma-migrate dapat sa Amerika; Bumili ng sports car worth P10M!

“Bago ako makulong, magma-migrate na dapat ako sa Amerika because of so many reasons.

“Trinade ko ‘yung condo ko para sa isang Maserati worth P10M.

“Kung naubusan man ako ng cash, siguro, e, dahil sa sports car nga.

“Para hindi mo na lang hawak ang pera, e, bumili ka na lang ng medyo mamahaling bagay na talagang may sentimyento sa puso mo,” kwento pa niya sa amin.

Muli ay inusisa namin kay Mark kung hanggang ngayon ba ay nasa kanya pa rin ang Maserati na worth P10M?

“Ang nangyari, hindi ko na nagustuhan ‘yung sports car, e, may pinagkaka-utangan akong tao kaya binenta ko ‘yung kotse kahit hindi naman ako sinisingil nu’ng tao.

“Binayaran ko ‘yung tao. Parang ganu’n lang po. Malaki kasi ‘yung utang ko sa tao nu’ng panahon na ‘yun.”

Pakiusap sa mga scientist!

Aminado si Mark na kahit siya ay affected ng COVID-19 pandemic.

“Siyemore, naapektuhan din ako ng pandemyang ito kaya sana matapos na, parang awa

niyo na.

“Nananawagan ako sa mga syentipiko na sana, tapusin na natin ito. At ‘yung gamot padala niyo na rito.

“Tulungan niyo kaming mga Filipino at tapusin na natin itong pandemyang ito. Kawawa naman kami dahil nasa loob lang ng bahay, hindi naaarawan,” sabi niya.

Ang tinutukoy marahil ni Mark ay ang mga vaccines na kasalukuyang sinusubukan sa Russia at sa China.

“Mas gugustihin kong mamatay kesa sa makulong!”

Halos isang taon ding napasok sa oblo si Mark dahil sa bintang na may dala siyang marijuana sa kanyang sasakyan.

Ang kasong ‘yun ag na-dismiss at siya nga ay pinalaya.

“Dapat, make sure na ‘wag kang makulong. Hiwag kang gumawa ng mali para hindi ka makulong.

“Personally speaking, mad gugustihin ko nang mamatay kesa sa makulong.

“Be good. ‘Wag bad.”

Kumusta ang relasyon niya sa kanyang inang si Alma Moreno? Sa kanyang anak na si Grae Fernandez?

“Hindi man kami chika, e, nagmamahalan kaming mag-ina.

“Okay kami ng mama ko. At mahal niya ako.”

Maya-maya la ag nagsalita na rin siya tungkol sa anak niyang si Grae.

“Ang wish ko kay Grae, e, magkaroon siya ng magagandang proyekto kasi nababalitaan ko sa mama niya na naiinip siya.

“Pero ang sikreto ru’n, e, ‘yung magkaroon ka ng magandang produkto sa sining,” sabi pa niya.

Huli nilang pag-uusap ni Grae ay last month lang at kahit kelan ay puwede raw siyang tawagan ng anak kung gusto siyang makausap.

May bagong nagpapatibok sa puso ni Mark!

“May napupusuan ako ngayon, napakagandang babae na nasa ibang bansa.

“So sana, tulungan tayo ng mga anghel natin sa lupa at i-lift na itong quarantine. Kasi may pupuntahan ako.

“May kailangan akong puntahan na isang lugar dahil may nakilala nga akong bago,” ang medyo nakangiti niyang tugon.

Inamin naman ni Mark na ang status nila ng kanyang bagong girl ay ‘semi on.’

“Pero hindi pa kami nagki-kiss!”

Very obvious na gustong alagaan ni Mark ang identity ng bago niyang girl at sa ngayon ay wala siyang balak na ipakilala ito in public.

“Next time siguro kapag mas malalim na ang kuwento.”

Sa puntong ‘yun ay nilinaw ni Mark na hiwalay na siya sa kanyang pangalawang asawa dahil hindi sila nagkasundo. Meron din siyang anak sa kanyang second wife.

Pagpunta sa bahay ni Claudine Barretto, inamin!

Marami ang nakaaalam na isa sa mga naging ex ni Mark ay si Claudine Barretto.

At lately naging laman din siya ng mga blind items nang napabalita na pinuntahan daw niya si Claudine sa kanyang bahay ngunit hindi siya pinapasok ng mga guard.

“Napunta lang ako ng isang beses para sorpresahin si Claudine. Sana. Bago ito mag-lockdown sa Manila.

“Wala namang pakilig factor kundi sorpresa lang talaga.

“Parang hello, hi, kumusta.

“Pero hindi ako pinatuloy dahil may party ‘yata at meron siyang mga bodyguard na Ninjitic ang dating so hindi na ako tumuloy.”

Ang sinasabi ni Mark na mga bodyguards na Ninjitic ang dating ay mukhang mga Ninja.

Sa huli ay sinabi rin ni Mark na nami-miss niya ang grupo nila noon nina Eric Fractuoso at Jomari Yllana na Gwapings.

“Sana i-produce kami para magsama-sama ulit kami na mga Gwapings. Mas maganda kapag nagkita, e, may good news tayo.” Joey Sarmiento