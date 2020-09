HOROSCOPE SEPTEMBER 30, 2020

Manila, Philippines – Sa kauna-unahang pagkakataon ay nag-guest si Vice Ganda sa ‘CSTV Presents Straight Talk,’ ang online show ng Queen of Soul na si Jaya.

Gayunpaman, hindi naging hadlang iyon para mawalan siya ng lakas ng loob, magsumikap at gumawa ng pangalan sa industriya.

Ngayon, kapag may namba-bash sa kanya ay hindi na niya ito pinapansin dahil mas importante sa kanya ang may trabaho at pera. Archie Liao