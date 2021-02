House probe sa PNP-PDEA ‘misencounter’  nakatakda na sa March 1

MANILA, Philippines – Pinalutang ni Senator Ronald “Bato” dela Rosa ang posibilidad na pinaglaruan ng sindikatong grupo ang Philippine National Police (PNP) at Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) kaya nangyari ang misencounter sa Commonwealth, Quezon City.

Ayon sa dating hepe ng PNP na posibleng parte ng sindikato ng droga ang asset na bumulong ng impormasyon sa dalawang grupo na isa umanong bagong istratehiya nila.

“Isang teorya ko diyan, kung talagang pareho silang legitimate ‘yung lakad nila, isang napakasaklap na posibilidad, baka mamaya they were being played by the drug syndicate… Sila na mismo ang pinagbabangga-bangga,” ani Dela Rosa sa isang interbyu.

“Baka mamaya ‘yung mga informant, asset na kanilang ginamit, part of a large syndicate na mayroong somebody, orchestrated from the above, na ganito ang gawin ninyo para magpatayan ‘yang dalawa na ‘yan…” dagdag pa ng senador.

Hindi naman isinasantabi ni PDEA chief Wilkins Villanueva, Huwebes, na may kinalaman ang mga sindikato ng droga sa nasabing pumalpak na operasyon.

Ayon pa kay senador Dela Rosa na posible rin umanong may miyembro ng pulis at ahente ng PDA ang sangkot sa nasabing pagbebenta ng droga.

“Granted na mayroong coordination both sides, bakit humantong sa barilan na umabot nang mahigit sa isang oras? Kung mayroong coordination… ” tanong pa ni Dela Rosa. RNT