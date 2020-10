Ika-500 taon ng Kristyanismo ilulunsad sa Abril 2021 – CBCP

Manila, Philippines – Karamihan sa mga overseas Filipino workers na nagdeisyong manatili na lamang sa bansa ang nagsimula na ng kanilang negosyo sa pamamagitan ng mga programa sa pangakabuhayan atv pagtatayo ng OFW enterprise ng Overseas Workers Welafre Administrattion (OWWA), ayon sa Department of Labor and Enployment (DOLE).

Sa ulat kay Labor Secretary Silvestre Bello III, OWWA binanggit ang kaso ni Rolly Real na bumalik mula Bahrain at sina Florabel Gillo at Marlyn Beierly mula sa Kuwait at Malaysia .

Si Real ay kumuha ng 10 araw na libreng Information Technology Training Program upang mapahusay ang kanyang kasanayan sa pagpapanatili ng kanyang bagong bukas na water refilling statio at one-stop-shop bayad center.

Upang mapalawak ang kanyang negosyo, plano rin nitong kumuha ng OFW Enterprise Development and Loan Program, isang interbensyon sa pagpapaunlad ng negosyo at pasilidad sa pagpapautang ng OWWA, sa pakikipagtulungan sa Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines.

Samantala, sina Gillo at Beierly ay kumuha naman ng Balik Pinas! Balik Hanapbuhay! Program, na kung saan isang package ng tulong sa pangkabuhayan na nagkakahalaga ng aabot sa P20,000 bilang isang pagsisimula o karagdagang capital na inilaan para sa pagbabalik ng mga lumikas o natanggal na OFWs.

Ayon sa DOLE, si Gillo na mula Davao del Sur na naging household worker sa Kuwait ay hindi natapos ang kanyang kontrata dahil sa pangmamaltrato ng kanyang employer ay agad itong nagsimula ng kanyang hog raising project at sa tulong ng kanyang pamilya at tamang pamamahala at suporta, kumukita na ito ng malaki mula sa kanyang negosyo na nagbigay daan s akanya na mamuhunan sa isang sari-sari store at isang automated vendo car wash.

Habang si Beierly na mula rin sa Davao del Sur ay kumuha ng Education for Development Scholarship Program at ang Balik Pinas! Balik Hanapbuhay! Program.

Sa pamamagitan ng OWWA’s scholarship grant, ang kanyang anak na si Jelyn ay nakapagtapos Bachelor of Secondary Education Major in Englishsa Cor Jesu College, Digos City noong 2018 at nakapasa na sa Licensure Examination for Teachers ngayong taon at tumatanggap nan g Tutorial services sa kanilang bahay habang naghihintay ng kanyang plantilla item sa isa sa pampublikong paaralan sa Davao del Sur.

Kumuha ng OWWA livelihood assistance si Beierly dahil hindi nito natapos ang kanyang kontrata sa Malaysia matapos siyangmaltratuhin ng kanyang employer.

Nakatanggap ito ng livelihood assistance na P20,000, na ginamit naman para sa pagtayo ng sari-sari store.

“We are very thankful to OWWA. Now, we are living proof that OWWA really cares,” ayon dating OFW na si Beierly.

Bilang patunay ng kanyang pagnanais na paglingkuran ang kanyang mga kapwa OFW at kanilang pamilya, si Beierly ay Vice-President ngayon ng TUban, Sta.Cruz Davao del Sur OFW Family Circle. (Jocelyn Tabangcura-Domenden)