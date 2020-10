Ika-87 Malasakit Center binuksan sa Cainta, Rizal

Manila, Philippines-Inihayag ng Korte Suprema na epektibo na simula sa Nobyembre 16 ang 2020 Revised Rules para sa Intellectual Property Rights. Ayon sa SC Public Information Office, ang 2020 IPR Rules ay dinisenyo para pagyamanin ang legal atmosphere na nagpasigla sa “creative activity and innovation, technology transfer at foreign investment.” Sinabi pa ng SCPIO na ginawa ng Kataas-taasang Hukuman ang revised rules makaraang ang masusing diskusyon sa mga stakeholder mula sa iba’t ibang sektor, practitioner, academe, Intellectual Property Office of the Philippines at hudikatura sa layuning mapaulad, maisaayos at mapabilis ang mga kaso bilang tugon sa itsura ng intellectual property rights litigation sa bansa. Binigyang-pansin din umano sa naturang rebisyon ang 2019 Amendments to the Revised Rules on Evidence. Kabilang sa mga nilalaman nito ang pagpapaiksi ng panahon sa paglalabas ng desisyon sa mga kaso ng special commercial courts na ginawang 60 araw mula sa dating 90 araw. “Special Commercial Courts in Baguio City, Iloilo City, Cebu City, Cagayan de Oro City, and Davao City shall now have authority to issue writs of search and seizure in civil and criminal actions, enforceable nationwide,” ayon pa sa 2020 IPR Rules. Maaari na ring gumamit ngayon ang mga korte ng electronic, tulad ng teleconferencing o videoconferencing sa pagkuha ng testimonya at iba pang pamamaraan ng pagpapakita ng ebidensya. Sa ilalim ng bagong rules, maaari na ring ipag-utos ng korte ang disposisyon sa mga nakumpiskang gamit sa pamamagitan ng donasyon para magamit ng mga tao nang naaayon sa ilang kondisyon. RNT