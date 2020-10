Ika-89 Malasakit Center binuksan sa Digos City

1 hour ago







Manila, Philippines – Pormal na binuksan ni Senator Christopher “Bong” Go ang ika-89 Malasakit Center sa Davao del Sur Provincial Hospital sa Digos City. Ang naturang center na one-stop shop para sa medical at financial assistance, ay kauna-unahan sa probinsiya at pang-lima sa Davao Region. May Malasakit Centers na sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City, sa Compostela Valley Provincial Hospital sa Davao de Oro, Davao Regional Medical Center sa Tagum City at sa Davao Oriental Provincial Medical Center sa Mati City. Pinasalamatan ng senador sina Secretary Michael Lloyd Dino, Presidential Assistant for the Visayas; Governor Douglas Cagas; Vice Governor Marc Cagas; Congresswoman Mercedes Cagas; Digos City Mayor Josef Cagas at Chief of Hospital Dr. Bonifacio Osotros at iba pa sa kanilang suporta para maisakatuparan ang pagtatayo ng nasabing Malasakit Center. Nilagdaan ni Pangulong Duterte ang Republic Act No. 11463 o ang Malasakit Centers of 2019 upang mapabuti ang access sa medical at financial assistance sa mga mahihirap na pasyente mula sa pamahalaan. Pinagsama-sama sa iisang bubong ang mga tanggapan ng Department of Health, Department of Social Welfare and Development, PhilHealth at Philippine Charity Sweepstakes Office para hindi na mahirapan ang mga nanghihingi ng tulong. Ang nasabing batas ay pangunahing iniakda mismo ni Sen. Go. RNT