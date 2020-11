Ikatlong community isolation facility sa Navotas binuksan na

Manila, Philippines – Nagbigay ng grant na halagang Euro 150 milyon ang European Community sa Pilipinas para sa pagpapaunlad ng agrikultura at pagkakaroon na rin ng kuryente sa mga liblib na lugar sa Mindanao. Bukod dito, nagbigay rin ang EU ng 1.3M Euro sa mga nasalanta ng bagyong Rolly. Pahayag EU High Representative and Vice-President Josep Borrell, ang ayudang 1.3M Euro ay emergency relief assistance para sa mga biktima ng super bagyong Rolly bilang makataong hakbang ng mga taga-Europa at sa mga awtoridad ng bansa upang makakilos ang mga ito sa pag-ayuda sa mga biktima. Nagpahayag na rin si Borrell ng pakikidalamhati sa mga pamilya ng mga nasawi. Binanggit din ng EU na sila’y lubos na nakikiisa sa sambayanang Filipino na bukod sa sinalanta na ng bagyo ay nakapaloob pa sa krisis na dulot ng coronavirus disease o COVID-19. Sinabi naman ni Janez Lenar, EU Commissioner for Crisis Management, na ibibigay ang ayuda sa mga humanitarian partner sa Pilipinas na naninilbihan sa mga biktima para maitayo muli ang mga tahanan ng mga ito at ang kanilang kabuhayan. Samantala, sinabi naman ni Thomas Wiersing, charge d’affaires ng EU Delegation sa Pilipinas, sa virtual na pakikipagpulong nito kay Finance Secretary Carlos Dominguez III, na pinag-usapan ang pag-usad ng kooperasyon ng EU at Pilipinas ukol sa pagpapaunlad ng Kamindanawan. Dalawang katlong bahagi umano ang 150M Euro ng kasunduan para sa Mindanao at nauna na rito ang 85M Euro. Magkagayunman, idiniin ni Wiersing na maaari ring gamitin ang bahagi ng grant sa kampanya laban sa COVID-19. Nagpasalamat naman si Dominguez sa pagtulong ng EU sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga programa nitong pangkapayapaan at pagpapaunlad ng kalakalan ng magkabilang panig para sa Mindanao. Ilalaan umano ang ilang bahagi ng grant sa mga local government unit na nakikipagbuno sa COVID-19 ngunit nauubusan na ng pondo para rito. RNT